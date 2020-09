Aalstcoach Bart Van Renterghem verbolgen na opeenvolging van uitgestelde matchen: “Voetbal Vlaanderen past regels te laks toe” Jan Van Lijsebeth

28 september 2020

16u31 2 Sport in de buurt De competitie in tweede nationale is twee speeldagen ver en Eendracht Aalst heeft nog geen enkele wedstrijd gespeeld. Het Aalsterse bestuur werd pas vorige zaterdag op de hoogte gebracht dat de wedstrijd van zondag tegen City Pirates Antwerpen niet doorging. Nu woensdag wordt het duel op SK Pepingen-Halle voor de derde maal uitgesteld.

Even overlopen waarom Aalst tot dusver nog niet in actie kwam in competitieverband. Het eerste uitstel tegen SK Pepingen-Halle kwam er omdat Eendracht de vierde ronde van de Beker van België tegen Taminoise moest afwerken. Het tweede was het gevolg van coronabesmettingen bij de Vlaams-Brabanders. Nu woensdag gaat de match niet door op de fusieclub omdat de lichtinstallatie niet voldoet. De match van vorige zondag tegen City Pirates ging evenmin door omwille van een coronabesmetting bij een Antwerpse speler. Het gevolg is dat de wit-zwarten een erg druk programma met midweekmatchen zullen moeten afwerken.

Bart Van Renterghem is not amused. “Ik vrees op termijn voor een fysieke overbelasting van mijn spelers”, zegt de Aalsterse trainer. “Profclubs klagen steen en been als ze drie wedstrijden per week moeten spelen. Mijn spelers moeten een job combineren met een enorm zwaar programma.”

Lichtinstallatie

Het zit de coach vooral dwars dat de wedstrijden lichtvaardig werden afgelast. “Voetbal Vlaanderen springt te laks om met de regels. Het reglement zegt dat er vijf besmettingen binnen een ploeg moeten zijn om een match uit te stellen. Zondag heb ik weet van één besmette Antwerpse speler. Bij Pepingen-Halle waren dat één A-kernspeler en één belofte. Als dat voldoende is om een wedstrijd niet te laten doorgaan, dan zal het een erg lang seizoen worden. Het is simpel hé: als een ploeg niet klaar is voor een wedstrijd, dan zal ze wel ergens een reden vinden om uitstel te bekomen. Ik vind het bovendien straf dat op ons niveau een match niet kan doorgaan omdat de lichtinstallatie niet voldoet. Als er een forfaitnederlaag aan vasthangt, dan zal die wel snel in orde zijn. Wij hebben overigens voorgesteld om die match op ons veld te laten doorgaan, maar dat werd door Voetbal Vlaanderen niet toegestaan omwille van het reguliere verloop van de periodekampioenschappen.”

Gekwetstenboeg loopt leeg

Positief voor Aalst is wel dat de gekwetstenboeg intussen leeg loopt. Burssens (scheurtje kuit) is vrijwel zeker hersteld, maar moet nog wel een echografie ondergaan. Doelman Lentz, Colpaert en Dekuyper kunnen voluit trainen. “De laatste kreeg na een enkeloperatie een infiltratie en moest daarom verstek geven voor een paar bekermatchen, maar is intussen fit. Colpaert is vroeger hersteld van een spierscheurtje in de dij dan verwacht en doelman Lentz (hersteld van een barstje in de pols) kan nu de concurrentie aangaan met Figys, al is er momenteel geen enkele reden om van doelman te wisselen.”