Bart Spruijt

13 oktober 2020

09u58 0 Sport in de buurt Ongeveer 2000 sportievelingen konden hun loophartje ophalen op de corona-editie van Dwars door Hasselt zondag. Michiel Vanholst uit Herk-De-Stad zorgde voor een Limburgse triomf op de 10km en Bram Eeckhout uit Hoeselt was outstanding op de 5km.

In coronatijden was het grootste loopevent van de provincie Limburg meer dan ooit een organisatorisch huzarenstukje. De lopers startten in startvakken en in ‘waves’ van 200 met een start om de vijftien minuten. Iedereen in het vak mocht plaatsnemen op een oranje stip. Een simpel, maar goed idee dat wel vaker opduikt in stratenlopen dezer dagen. De snelste man van het pak was Michiel Vanholst, die vorig jaar nog tweede werd. Van start tot finish liep de atleet van Ac Alken op kop. De verzamelde tegenstand kreeg enkel zijn hielen te zien. Op het nieuwe parcours klokte hij een tijd van 30.59. Wouter Biesmans (31.54) en Jérôme Cambrai (32.01) volgden op ruime afstand als tweede en derde. De Nederlandse Ellis Jacobs (34.13) finishte als eerste vrouw voor Elien Janssen (35.55) uit Genk. Karen Verrydt (37.44) was de derde vrouw in de uitslag.

Bram Eeckhout wint met voorsprong de 5km

Op de 5km triomfeerde Hoeseltenaar Bram Eeckhout. Met ruime voorsprong won de 23-jarige atleet van atletiekclub ADD de race in 15.44. Snelste vrouw op de 5km was Rebecca Nkapiana. Haar tijd: 21.18. De organisatoren kregen veel lof over hun inspanningen die ze hadden geleverd om het event in deze moeilijke tijden toch te laten plaatsvinden. Ook het nieuwe parcours en de nieuwe aankomstplaats aan Quartier Bleu vielen in de smaak. De voorbije jaren lokte de Limburgse stratenloop telkens meer dan 10.000 deelnemers. Maar in deze tijden was het voor organisator Golazo Sports niet mogelijk om zoveel mensen toe te laten.