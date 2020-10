“Financiële impact is erg groot”, klinkt het unaniem bij Oost-Vlaamse basketclubs Johan Picqueur

12 oktober 2020

20u10 0 Sport in de buurt De basketclubs krijgen een bittere pil te slikken. De sportwereld krijgt code oranje toegewezen waardoor de indoorcompetities vanaf woensdag 14 oktober op pauze worden gezet. Voor profcompetities lijkt een uitzondering in de maak, al is dat nog niet helemaal duidelijk.

De klanken bij de Oost-Vlaamse basketclubs zijn verdeeld.

“Het is een serieuze klap”, zucht Luc Verhelst, voorzitter van Basics Melsele-Beveren. “We begrijpen dat er bepaalde zaken moesten gebeuren. We zijn als TDM1-club al maanden vragende partij om pro-actief over deze problematiek te praten. Nu wordt zonder enig overleg een maatregel genomen. Het is een financiële klap voor de A-ploeg en erg jammer voor onze jeugd.”

“Deze stopzetting is een drama”, doet Donza-voorzitter Jan Gesquière er nog een schepje bovenop. “Wij leven van de kantine. Dit is een financieel zware dobber. Nog zwaarder dan in maart, toen de competitie op zijn einde liep. Veiligheid gaat voorop natuurlijk. Het is geen aangenaam verhaal. Ik ben benieuwd hoe onze sponsors hierop gaan reageren.”

Niet dramatiseren

“Het is erg, maar we moeten dit niet dramatiseren”, nuanceert Jan Van der Cruyssen, voorzitter van derdeklasser Falco Gent. “Onze core business is basket en dat kan nu even niet. Financieel heeft dat een zware impact op de club, maar wij overleven dat wel. We hebben goede sponsors en we gaan zuinig om met onze centen. Laat ons wat afwachten. Falco Gent heeft meer dan tweehonderd jeugdspelers. We laten hen basketten zolang het kan, in een veilige omgeving. Maar laat ons eerlijk zijn: als mama en papa niet in de sporthal aanwezig mogen zijn, is het niet meer gezellig, toch. Basket moet vooral leuk blijven.”

Bij Okapi Aalst leeft er nog een sprankeltje hoop. “Mogelijks wordt voor professioneel basketbal een uitzondering gemaakt”, weet CEO Peter Venneman. “Het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Misschien moeten we met beperkingen spelen? We weten alvast dat de competitie voor onze jeugd stopt en dat is pijnlijk. Iedereen volgde mooi de regels. Ongeacht wat je als club ook doet, je lot ligt in handen van iemand anders. Laat ons hopen dat de Euromillionsleague van start mag gaan zodat we iedereen kunnen laten zien hoe goed Aalst dit jaar is.”