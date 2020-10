“Dit heb ik nog nooit meegemaakt”: Johan Mervaille stapt op bij Herleving Sinaai, Dirk De Backer neemt het roer over Renzo Van Moortel

20u39 0 Sport in de buurt De trainerscarrousel in het Wase provinciale voetbal draaide afgelopen week. Johan Mervaille stapte op als coach van tweedeprovincialer Herleving Sinaai en werd meteen vervangen door Dirk De Backer, die per direct ontslag nam bij vierdeprovincialer WS Sombeke. Achtergrond bij een opmerkelijke position switch.

Johan Mervaille hield het vorig seizoen voor bekeken bij Avanti Stekene - drie seizoenen beloftecoach en T2 gingen stilaan wegen. In principe zou zijn trainerscarrière daarmee stoppen, maar onder meer enkele ex Avanti-spelers overtuigden hem om de sprong nog één keer te wagen en hoofcoach te worden bij tweedeprovincialer Herleving Sinaai.

Hij trof er een puinhoop. “In augustus hadden we nog maar vijf beloften, dan weet je genoeg”, blikt Mervaille terug. Sinaai had al geen te best imago gezien het vorige seizoen. Liefst drie trainers passeerden de revue. Trainerskerkhof Sinaai. “Ik wist dat het een héél moeilijke opdracht zou worden, zeker na de leegloop.”

Een lijn overschreden

Mervaille trok er na drie speeldagen zelf de stekker uit. “De sportieve afspraken werden niet nageleefd. Daar kon ik niet mee om.” Lees: sportief manager Franky Jacobs moeide zich naar de zin van Mervaille te veel met zijn beslissingen. “Ik had het daar zeer moeilijk mee. Als er iemand komt zeggen dat hij bepaalde spelers op het veld wil zien... Dat ligt heel gevoelig. Dan is er wat mij betreft een lijn overschreden. In zo’n situatie heb je geen coach nodig, hé. Eerst wou ik nog even afwachten, maar het ging van kwaad naar erger. Zo kwamen er enkele jongens over van SK Gerda die overduidelijk speelgaranties gekregen hadden.”

Op 26 september barste de bom. Sinaai ging op eigen veld met rode wangen de boot in tegen Haasdonk, dat met twee man minder een achterstand omboog. “In principe mag je zo’n wedstrijd nooit verliezen, toch had ik het gevoel dat we stilaan op de rails stonden”, klinkt Mervaille overtuigd. “Ruzie? Goh, iedereen was zeer teleurgesteld, maar zo’n sportieve situatie sluimert ook in zo’n spelersgroep.”

Een deel van die spelersgroep probeerde zijn coach nog te overtuigen, maar diens besluit stond vast. “Iemand die zich komt moeien met de ploegopstelling, dat gaat te ver. Dat heb ik nog nooit meegemaakt”, besluit Mervaille. “Al vind ik het jammer om de jongens achter te laten. Op korte termijn hadden we iets opgebouwd. De basis is gelegd, nu is het aan de nieuwe coach om daarop voort te bouwen, zeker?”

Gefronste wenkbrauwen

Die coach luistert naar de naam Dirk De Backer, die ontslag nam bij vierdeprovincialer WS Sombeke, waar hij drie à vier jaar geleden als depanneur belandde na het vertrek van Kris Vercammen. “Ik leerde een paar toffe mensen kennen, onder wie Romain Van Schoor, en had enkele jonge gasten gelanceerd, waardoor ik langer bleef dan aanvankelijk voorzien”, verklaart zijn periode bij de Sombekenaars. Het was altijd zijn bedoeling om een stap hogerop te zetten;

Zijn plotse vertrek werd hem dan ook niet al te kwalijk genomen, zo denkt De Backer. “Ik had al twee concrete aanbiedingen naast me neer gelegd. Natuurlijk, voor een club is dat nooit leuk. Dan worden de wenkbrauwen al eens gefronst. Anderzijds begrepen ze het ook wel. Ze weten waar ik vandaan kom en wat mijn mogelijkheden de laatste jaren al geweest waren. De club besefte dat ik niet voor altijd in Sombeke wou blijven. Pas op, we waren goed aan het werken, er zat ‘iets’ in, maar op een bepaald moment moet je aan jezelf denken.”

Jongeleren tussen niveaus

Sowieso maakt De Backer een mooie sprong. Van vierde naar tweede provinciale. Een kans bij Sinaai kon hij gewoon niet weigeren. “Ik heb al jaren een goede verstandhouding met Franky Jacobs”, zo licht hij zijn keuze toe. “Voor mij is dit een mooie lancering in tweede provinciale.”

Waar de doelstellingen liggen, weet De Backer inmiddels ook. “Sinaai ambieert een rustig seizoen.” Of dat mogelijk is met het huidige spelersmateriaal, kan hij op dit moment onmogelijk inschatten - hij leert zijn groep pas kennen. Mervaille gelooft alleszins dat Sinaai niet in de problemen komt. Feit is dat zijn opvolger momenteel over een A-kern van amper vijftien fitte spelers beschikt en geregeld “creatief moet zijn.”

“Overschot hebben we niet”, besluit De Backer, die in tegenstelling tot Mervaille wel een hoge pet op heeft van de operationale werking bij de tweede provincialer. “Ik wil de lat niet te hoog leggen, maar deze club moet zich op dit niveau probleemloos kunnen handhaven. Er wordt goed bestuurd, op vlak van organisatie is er niks op aan te merken. Sinaai moet lekker in tweede provinciale kunnen meedraaien.”