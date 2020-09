Bingoal Gesponsorde inhoud Spelen zonder publiek zorgt voor beduidend meer uitzeges in de Jupiler Pro League



01 september 2020

Nu de Jupiler Pro League even plaatsmaakt voor een interlandbreak is het tijd voor een eerste analyse. Het werd door het coronavirus in elk geval een bizarre competitiestart. Lege stadions en matig voetbal, we werden er niet bepaald vrolijk van. En er waren ook opvallende resultaten. Regerend landskampioen Club Brugge verloor al twéé keer in het eigen Jan Breydelstadion, AA Gent verloor op speeldag twee in eigen huis van KV Kortrijk en Genk begon met amper 1 op 6 in de eigen Luminus Arena. Verrassende resultaten? Ja en nee. Het effect van Covid19 en de bijbehorende lege stadions valt op. Het aantal thuisploegen dat de 3 punten pakt is significant gedaald.

Het begon al op de openingsspeeldag. Titelverdediger Club Brugge liep in de allereerste match van het nieuwe seizoen tegen een pijnlijke thuisnederlaag aan tegen een stug Sporting Charleroi. Twee weken later gebeurde identiek hetzelfde tegen promovendus Beerschot. En er waren nog tekenen aan de wand. Anderlecht dat thuis niet voorbij 10 man van Moeskroen geraakte of Racing Genk dat bleef steken op een povere 1-1 tegen promovendus OH Leuven. Uitploegen slagen er met succes in om een stevig blok neer te zetten en onze topclubs daarentegen lijken naast kwaliteit ook vooral hun enthousiaste thuispubliek te missen om hen vooruit te stuwen.

De cijfers zijn duidelijk. Als we de eerste vier speeldagen van het afgelopen seizoen 2019-2020 vergelijken met de eerste vier speeldagen van het nieuwe seizoen, dan kun je er niet naast kijken. Waar vorig seizoen na vier speeldagen in exact de helft van het aantal gevallen (50%) de thuisploeg een thuiszege behaalde, is dat percentage na vier speeldagen in 2020-2021 gezakt naar amper 27%. In het nieuwe seizoen werden er namelijk voorlopig al 36 matchen gespeeld en slechts tien keer won de thuisploeg. Conclusie: in de voorbije voetbalcompetitie won de thuisploeg in het begin van het seizoen dubbel zo vaak als nu.

Dat het vooral topclubs zijn die steken laten vallen, hoeft niet te verbazen. Het zijn dié clubs die het spel moeten maken en die nu moeten optornen tegen soms erg defensieve uitploegen. Tegenstanders die bovendien -door het gebrek aan fans- minder onder de indruk zijn van de omstandigheden en dus makkelijker standhouden of zelfs winnen dankzij een efficiënt omschakelmoment. Een trainer van één van de topclubs vertelde al dat hij erg hard uitkijkt naar de maand september. Vanaf dan wordt er weer in beperkte mate publiek toegelaten in de stadions en dat zal volgens hem de resultaten en de focus bij zijn spelers ten goede komen. Zo een ontboezeming komt er doorgaans off the record, want je wil je spelers natuurlijk geen gemakkelijk excuus geven als de resultaten tegenvallen.

Maar de cijfers zijn dus wat ze zijn na vier speeldagen: in 44% van de gevallen won de uitploeg. Vorig seizoen was dat na 4 speeldag slechts 31%. Het maakt de competitie er onvoorspelbaarder dan ooit op. En ondanks die gedeeltelijke terugkeer van de fans zou dit effect door de gevolgen van het coronavirus nog wel even kunnen aanslepen. Volle stadions zijn sowieso helaas nog niet voor meteen.

Voor de spektakelwaarde lijkt de afwezigheid van fans trouwens ook belangrijk. Want er wordt dit seizoen beduidend minder gescoord dan vorig seizoen. Toen waren er na vier speeldagen al 100 goals gescoord, terwijl we nu nog maar aan 87 doelpunten zitten. En dat terwijl er dit seizoen per speeldag één match extra wordt gespeeld. Vier matchen meer en toch minder treffers: het gemiddeld aantal goals per duel daalde zo van 3,12 naar 2,44 per wedstrijd.

Benieuwd of de terugkeer van de fans straks meteen zorgt voor een ommekeer. Eén ding hebben we alvast geleerd. Dat het spandoek dat we in meerdere stadions zagen hangen met daarop de terechte tekst “Football is nothing without fans” blijkbaar niet alleen relevant is voor de sfeer en de beleving, maar ook direct te linken is aan de resultaten van hun respectievelijke clubs.

