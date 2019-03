Spectaculair: wedstrijd windsurfen bij windstoten tot wel 130 km/uur DVDA

14 maart 2019

In Ierland vond deze week de Red Bull Storm Chase plaats. Acht windsurfers namen het in de wedstrijd tegen elkaar op tijdens een grote surfwedstrijd. De enorm koude temperaturen (tot wel 5 graden) en de windstoten tot 130 km per uur maakten het de deelnemers niet gemakkelijk. “Dit waren zonder twijfel de winderigste en lastigste omstandigheden waarin ik ooit gewindsurft heb. Het is heavy metal”, klonk het bij winnaar Jaeger Stone.