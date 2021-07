Spanje versus Italië in halve finales: Zwitserland drijft La Roja tot het uiterste maar delft dit keer wel onderspit na strafschoppen

Na de sensationele exit van Frankrijk maakte Zwitserland zich op om nog een topland uit EURO 2020 te kegelen. Maar al na acht minuten kreeg die droom een flinke knauw. Een te hoge hoekschop belandde voor de voeten van Alba, die via het lichaam van Zakaria - die de geschorste Xhaka verving - raak schoot. Sommer op het verkeerde been, een lucky goal. Een owngoal ook volgens de officiële kanalen van de UEFA. De tiende (!) van dit EK en meer dan álle voorgaande EK’s - sinds 1960 zijn dat 15 edities - samen. Een ongelofelijke statistiek.

Spanje controleerde na de openingsgoal rustig zonder meer. Geen dadendrang naar voor, Sommer moest enkel nog een kopballetje van Azpilicueta plukken vanonder zijn lat. Zwitserland zette daar weinig tot niets tegenover. Het vond de vrije man niet, Seferovic stond op een eiland. Op de koop toe zag het Embolo al na twintig minuten uitvallen met een blessure aan het bovenbeen. Twee keer dreigde het voorzichtig, niet toevallig op hoekschop, maar Akanji en Widmer kadreerden hun pogingen niet. 0-1 na een flauwe helft.

Met tien

Spanje legde na rust hetzelfde voetbal op de mat. Traag met weinig offensieve impulsen. Het rekende zich al rijk. Zwitserland daarentegen kon wel dat tandje bijsteken. Met succes. Zakaria kopte op een zoveelste hoekschop nog voorlangs, maar Shaqiri zorgde voor wat de Zwitsers verdienden. Laporte en Pau Torres liepen elkaar in de weg, Freuler profiteerde optimaal en schotelde de draaischijf de 1-1 voor. De houding van Spanje afgestraft.

Na de gelijkmaker viel Zwitserland snel met tien. Freuler maaide Moreno onderuit, scheidsrechter Oliver was onverbiddelijk en trok rood. Streng verdict. Maar tegen een tienkoppige tegenstander kon La Roja geen overuren vermijden. Moreno mikte de beste mogelijkheid in de handen van Sommer. Zwitserland flikte het opnieuw: verlengingen.

Sterke Sommer

Spanje duwde het gaspedaal in de eerste verlenging stevig in. Zwitserland in de loopgraven. Moreno devieerde een uitgelezen kans naast, Sommer tikte een schicht van Alba over, een afgeweken schot van Olmo ging centimeters naast, alweer Moreno vond Sommer op z’n weg en ook een plaatsbal van Oyarzabal werd door de keeper van ‘La Nati’ gered. En ook in de tweede verlenging hield Zwitserland stand. Olmo schoot naast, Llorente botste op een geweldige tackle van Rodriguez. Penalty’s dus en een nieuwe nagelbijter op dit EK.

In die strafschoppenreeks werd meer gemist dan gescoord. Opener Busquets trof de paal, Gavranovic zette Zwitserland op voorsprong. Ook Olmo scoorde met een knal in de bovenhoek. Wat volgde waren drie missers op rij, waarna Moreno en Oyarzabal na een nieuwe misser van Vargas de klus klaarden. Het penaltytrauma verwerkt, want Spanje had zijn vijf vorige strafschoppen gemist. In de halve finale wachten onze Duivels of Italië!

Petkovic: “Mijn spelers zijn helden”

Proficiat aan de Spanjaarden”, reageerde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic. “Ze hebben alles gegeven Ik ben erg trots op mijn team, op alle spelers. Helaas bemoeilijkte een rode kaart ons spel gedurende 45 minuten. Maar mijn spelers zijn de helden van de avond. Ze verdienden het om door te gaan. We wisten al dat het helden waren omdat ze al iets groots hadden bereikt. Ik zei hen dat ze meer energie moesten zoeken, maar we hebben het niet gevonden.”

“Strafschoppen zijn een loterij en deze keer hebben we verloren. Doelman Yann (Sommer) is een held. We hebben gemengde gevoelens. Veel trots, want we hebben alles gegeven en we gaan met opgeheven hoofd naar huis. Maar tegelijkertijd waren we heel dicht bij de halve finales, en dat gebeurt niet elk jaar.”

Enrique: “Strafschoppen helemaal geen loterij”

“We kenden het niveau van Zwitserland”, zei Spaans bondscoach Luis Enrique. “De wedstrijd begon op de beste manier voor ons, ze zetten ons niet erg onder druk. Maar na het eerste doelpunt begonnen ze ons meer onder druk te zetten. Zwitserland is een zeer lastige tegenstander.”

Enrique denkt niet dat de winst in de strafschopreeks toeval is. “Het is totaal verkeerd om te zeggen dat het een loterij is. Het is geen loterij. De manier waarop spelers met de spanning omgaan en de vaardigheid van de keepers speelt allemaal mee. Er komen veel dingen bij kijken, dingen die onmogelijk te coachen zijn, maar als het allemaal goed afloopt, is het heel mooi.”

