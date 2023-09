Southampton zit Genk dwars in jacht op Onuachu, Limburgers moeten huurtransfer tegen maandag afronden

Vrijdagochtend leek een hereniging van Paul Onuachu (29) en Racing Genk nog dichterbij dan ooit, maar later op de middag kwam Southampton met bijkomende eisen. Het maakt een terugkeer van de gewezen Gouden Schoen plots een stuk onwaarschijnlijker. Genk hoopt de deal tegen maandag alsnog rond te krijgen, want tot dan kan het de spits Europees inschrijven.

In onder andere België en Saudi-Arabië blijft de transfermarkt nog langer open, maar in andere grote competities gaat die om middernacht onherroepelijk dicht. Volg alle laatste nieuwtjes in onze liveblog!

Het zijn intense dagen voor Head of Football Dimitri de Condé. Er was al de transfersaga rond Mike Trésor en Burnley en de rollercoaster van een voetbalwedstrijd tegen Adana Demirspor en nu is het vooral het dossier-Onuachu dat voor de kopzorgen zorgt.

Nochtans had Genk in grote lijnen een akkoord met Southampton bereikt over een uitleenbeurt met aankoopoptie. Het totale bedrag lag heel wat lager dan de 18 miljoen euro (plus 3 miljoen bonus) die de Engelsen in januari nog voor Onuachu betaalden. De Limburgers dachten de komst van de voormalige Gouden Schoen dit weekend af te ronden. Vrijdagmiddag kwam Southampton echter met bijkomende eisen voor zijn spits, waardoor het water tussen beide clubs opnieuw diep is geworden.

En er is haast mee gemoeid. De Belgische transfermarkt mag dan pas op 6 september sluiten, Onuachu moet tegen maandagavond zijn ingeschreven voor de Belgische voetbalbond om speelgerechtigd te zijn voor de Conference League.

Volledig scherm Paul Onuachu in actie in de Premier League. © AFP

Het was al langer duidelijk dat Onuachu de absolute topkandidaat was om de vacante vacature in de spitspositie bij Genk in te vullen. Net zoals het al langer duidelijk was dat Onuachu zelf ook wilde terugkeren. Een persoonlijke overeenkomst vinden, zal het probleem dus niet zijn.

Genk was al maanden met Southampton in gesprek over een hereniging met Onuachu. Het probleem was echter dat ‘The Saints’ lange tijd dachten dat ze Joseph Paintsil nog konden overtuigen van een overstap naar de Championship. Omdat de Engelse club het dossier van de Ghanees aanvankelijk niet wilde loskoppelen van dat van Onuachu kon Genk niets anders doen dan wachten. Deze week ging Paintsil niet overstag bij de laatste inspanning van Southampton, dat wist waar het aan toe was en alsnog bereid was om Onuachu te laten gaan.

Onuachu mag de voorbije weken amper wedstrijden hebben gespeeld, hij trainde wel altijd mee. Hij zou dus onmiddellijk impact kunnen hebben. Bovendien zal de tactische aanpassing geen probleem vormen. Onuachu kon het prima vinden met Vrancken en gedijde goed in diens tactiek. In 21 matchen onder de coach scoorde hij 17 keer. Kortom: Onuachu is een garantie voor goals.

In 134 wedstrijden voor Genk maakte hij 85 doelpunten. Hij won de beker van België, werd in het seizoen 2020-2021 topschutter met 33 goals en won in 2022 de Gouden Schoen. In januari van dit jaar vervulde hij zijn Premier League-droom, maar veel succes kende hij er niet. Hij degradeerde met Southampton naar het tweede niveau en wist in elf wedstrijden niet tot scoren te komen.

Volledig scherm Paul Onuachu won in 2022 de Gouden Schoen. © BELGA

Exit Trésor en Preciado

Nog bij Genk rondde Mike Trésor zijn veelbesproken transfer naar Burnley af. Nadat zijn twijfels werden overwonnen, vloog de vleugelspits vrijdag naar Engeland om er zijn medische testen af te leggen. Burnley huurt Trésor, die bij de club van Vincent Kompany tot 2027 zal tekenen, met een verplichte aankoopoptie van 18 miljoen euro.

Angelo Preciado is dan weer op weg naar Sparta Praag. De Tsjechen betalen zo’n 3 miljoen euro voor de Ecuadoraanse international. Een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen. Het vertrek van Preciado heeft het gevolg dat de vicekampioen in de laatste dagen van de mercato op zoek gaat naar een extra rechtsback.

Volledig scherm Angelo Preciado is op weg naar Sparta Praag. © Photo News