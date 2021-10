Solide Courtois triomfeert in Clásico, die Real wint dankzij héérlijke goal Alaba en eentje van Vázquez

La LigaFC Barcelona heeft ook z’n eerste Clásico zonder Lionel Messi niet kunnen winnen. Meer zelfs: er werd met 1-2 verloren nadat Alaba kort voor het halfuur schitterend raak schoot en Lucas Vázquez helemaal aan het gaatje verdubbelde - de tegengoal van Agüero kwam te laat. Er was ook even paniek rond Thibaut Courtois die bleef liggen, maar dat bleek nergens voor nodig. Eden Hazard kwam dan weer niet van de bank.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo en nu ook Lionel Messi is de Clásico tussen Barcelona en Real lang niet meer wat het geweest is, maar beide teams probéérden vanmiddag op Camp Nou de twee supersterren wel te doen vergeten. ‘t Was wel pas kort voor het halfuur dat we een eerste keer opwinding kregen: Sergiño Dest, de laatste tijd niet langer rechtsachter maar rechtsbuiten bij de Blaugrana, verscheen oog in oog met Courtois, maar de Nederlandse Amerikaan kreeg de bal er zowaar nog over.

Volledig scherm De misser die Barça zuur opbrak: Dest verschijnt oog in oog met Courtois, maar knalt over. © REUTERS

Barça-coach Koeman vloekte langs de zijlijn en zou dat luttele tellen later nog eens dunnetjes overdoen. Na een snelle tegenaanval van de ‘Koninklijke’ was het uiteindelijk de mee naar voor getrokken Alaba die in stelling kwam en de Oostenrijker schoot het leer in zijn eerste klassieker héérlijk voorbij Ter Stegen. Nadien blokte diezelfde Alaba ook nog in extremis een schot van Ansu Fati af, terwijl Piqué de bal nog net naast het doel van een geklopte Courtois kopte. 0-1 was dus ook de ruststand.

Koeman dropte na de koffie meteen Coutinho in de ploeg, maar verder dan een enthousiast - maar kansarm - begin kwam de thuisploeg niet meer. ‘t Was Real dat het net zoals in de eerste helft gaandeweg weer overnam, maar Benzema toonde medelijden: eerst schoot hij een goeie assist van Modric binnen het bereik van Ter Stegen, nadien vertrok hij iets te snel om de voorzet van Vinicius te kunnen verzilveren. Er was nog even paniek bij Real wanneer Courtois bleef liggen nadat hij een bal ontzette, maar uiteindelijk speelde onze nationale nummer één de match gewoon uit en op de counter maakte Lucas Vázquez er uiteindelijk wél nog 0-2 van. De eerredder van Sergio Agüero - z’n eerste voor Barcelona - kwam te laat.

Real gaat dankzij die zege met 20 punten mee aan kop in La Liga, terwijl voor nummer acht in de stand Barça (15 eenheden) een grijs seizoen dreigt.

