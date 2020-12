Sobol blaast aftocht in Rome na oerdomme rode kaart

Na exact 60 seconden stond Sobol al op de bon. Lazzari was hem gepasseerd waarop Sobol hem tegen het gras trok. De Turkse scheidsrechter Cakir trok meteen geel. Een zware sanctie zo vroeg in de wedstrijd, maar wel eentje die te verantwoorden viel. Iets voorbij het halfuur leek de wedstrijd van Sobol er al op te zitten. Met al een geel karton op zak kwam hij véél te laat bij - opnieuw - Lazzari. Cakir toonde zich nog mild en liet het rechtstreekse ticket voor een vervroegde tocht naar de kleedkamer vooralsnog in zijn achterzak zitten.

Tot Sobol enkele minuten later dan maar zelf zijn lot bezegelde. Hij kwam voor een derde keer veel te bruusk in bij Lazzari en liet Cakir geen andere keuze meer. De Turkse scheidsrechter stuurde de wingback van Club Brugge onherroepelijk van het veld. “Dat was een enorm zuur moment”, erkende Philippe Clement. “Ik had Simon Deli aan de zijlijn klaarstaan om in te vallen. Hij was klaar om in te komen en dan valt net die tweede gele kaart.” Club moest zo meer dan een volledige helft met z’n tienen verder en deed dat goed. Meer dan een 2-2 zat er echter niet meer in.