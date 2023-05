Snookergeschiedenis! Luca Brecel klopt Mark Selby en bekroont sprookjesweek met wereldtitel

Het is gebeurd. Luca Brecel: wereldkampioen snooker . Als eerste speler ooit van het Europese vasteland. Nadat hij voor de start van het toernooi, nog niet één WK-match had gewonnen. De Limburger (28) pakte maandag lang weer uit met fabelachtig snooker en toen de Engelse topper Mark Selby vijf frames op rij won om van 16-10 nog 16-15 te maken, rechtte hij de rug: 18-15. Wat een ongelofelijke stunt. Een diepe buiging voor Luca.

KIJK. Luca Brecel kroonde zich in Sheffield tot wereldkampioen snooker

‘My name is Luka. I live on the second floor’. In tegenstelling tot de klassieker van Suzanne Vega, leeft Luca Brecel vanaf morgen altijd op de penthouse.

Deze ochtend leken de sterren nog goed te staan voor Selby. Hij had de avond ervoor uitgepakt met een maximumbreak van 147, de eerste ooit in een WK-finale, en had zijn achterstand teruggebracht tot 9-8. Maar niets of niemand die Brecel op dit WK van zijn voetstuk kon halen. Het ultieme bewijs van de mentale progressie die hij de voorbije jaren heeft geboekt. Zo pakte hij in de eerste vier frames uit met drie centurybreaks. Alsjeblieft. Na nog eens zo’n break van 100 of meer punten en een frame waarin hij op geweldige wijze terugvocht, stond het 15-10 op het einde van sessie drie.

Niemand die dan nog een stuiver gaf voor de kansen van Selby. “Ik zie niet één zwakte in het snooker van Brecel”, was de Schotse analist en gewezen snookerspeler Alan McManus duidelijk. In het eerste frame van sessie vier ging Brecel vrolijk door (16-10). De geweldige pots - geregeld vanop lange afstand - ontelbaar, de missers occasioneel. Tot Selby plots toonde waarom hij van zijn laatste vijftien World Ranking-finales, er veertien won. Drie frames lang lukte Brecel niet eens één pot. Een comeback leek in de maak, waarvoor Brecel eerder deze week tot twee keer zelf op onwaarschijnlijke wijze zorgde. Tegen Si Jiahui maakte hij zelfs 9 frames goed, de strafste comeback ooit op een WK.

Maar bij 16-15 was daar plots weer de magie van Luca. Met dank aan een misser ook van Selby in dat cruciale 32ste frame, waardoor het 17-15 werd. En even na de klok van 23u was het zover. Een Belg op het hoogste schavot van een o zo prestigieuze Britse oersport. Vergelijk het met een illustere overzeese buitenlander die achtereenvolgens Van der Poel, Pogacar en Van Aert klopt in het Vlaamse voorjaar. Nogmaals, een diepe buiging voor Luca.

