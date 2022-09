Slechtste seizoen in 10 jaar, het aantal nederlagen loopt op... Duivelse kopzorgen in vijf cijfers

5 keer op rij onderuit tegen topland

Wanneer de Rode Duivels zich tegenwoordig meten met de beste (Europese) landen, delven ze telkens het onderspit. Het verlies in Amsterdam was al het vijfde op een rij tegen een land uit de top 10 van de FIFA-ranking. Er was de dubbele nederlaag tegen Nederland (8ste), maar daarvoor ook verlies tegen Italië (7de) op het EK en in de Final Four van de Nations League, waarin de Duivels ook verloren van Frankrijk (4de).

5 nederlagen in iets meer dan een jaar

Bovenstaande verliespartijen vonden plaats tussen 2 juli 2021 en 25 september 2022. In iets meer dan een jaar tijd gingen de Duivels liefst vijf keer onderuit. Wennen voor de Belgische voetbalfans, want in de eerste vijf jaar onder Roberto Martínez was verliezen een zeldzaamheid. Van 1 september 2016 - de eerste match van Martínez als bondscoach - tot begin juli 2021 verloren de Rode Duivels amper vier matchen. Het aantal is intussen bijna verdubbeld.

Volledig scherm Kevin De Bruyne druipt af na de nederlaag tegen Italië, in september vorig jaar. © BELGA

(Voorlopig) slechtste winstpercentage in 10 jaar

Momenteel is 2022 het slechtste Belgische voetbaljaar sinds 2012 - de tijd dat we pas droomden van een groot toernooi. Dit jaar wonnen de Rode Duivels tot dusver slechts vier van hun acht matchen. De voorbije jaren behaalde België steevast een winstpercentage van minstens 60 procent, met het perfecte rapport in 2019 als uitschieter.

Na 49 interlands mét doelpunt niet gescoord

De 50ste was er te veel aan. Dodi Lukebakio had deze statistiek bijna op meesterlijke wijze gered, maar na 49 interlands waarin de Rode Duivels minstens één keer scoorden, bleef België in de ArenA droog staan. De vorige keer dat de Duivels de weg naar de netten niet vonden, was tegen Frankrijk op het WK in Rusland. De doelpuntenreeks hing in voorbije interlands wel al meermaals aan een zijden draadje - een paar keer viel de enige Belgische goal in de slotminuten.

Volledig scherm De omhaal van Lukebakio stierf uiteen op de paal. © Photo News

Doelsaldo na 9 jaar niet in dubbele cijfers

Het was een zekerheid geworden. De Rode Duivels die - al dan niet tegen (zeer) matige tegenstanders - doelpunten bij de vleet scoorden en weinig incasseerden. De doelsaldo’s van de voorbije jaren liegen er niet om: steeds in de dubbele cijfers, in 2019 stond er zelfs +37 in de boeken.

De teller van 2022 staat voor de Duivels op +6, het voorlopig zwakste saldo sinds 2010 - toen we zelfs negatief gingen - en na negen jaar nog eens een saldo zonder dubbele cijfers. In 2013 klokte België af op +7. Om de positieve reeks toch verder te zetten, wordt Qatar best een productief toernooi.

Volledig scherm Ook Michy Batshuayi scoorde niet tegen Nederland. © Photo News