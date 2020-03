Serie A officieel stilgelegd, Italië schort alle sportactiviteiten op tot 3 april: “We moesten ingrijpen” ABD

09 maart 2020

22u02

Bron: Gazetta dello Sport 2 Sport De Italiaanse regering heeft gehoor gegeven aan het voorstel van het Italiaanse Olympisch Comité (CONI) om tot 3 april álle sportactiviteiten in Italië op te schorten wegens het coronavirus. Een maatregel die ook geldt voor de Serie A, waar onder meer de broers Lukaku, Nainggolan, Castagne en Saelemaekers aan de slag zijn.

CONI-voorzitter Giovanni Malago zat vandaag samen met verschillende sportfederaties. Zij waren het erover eens dat alle sportwedstrijden- en evenementen in Italië moesten opgeschort worden. Malago bracht de informatie over aan premier Giuseppe Conte en Vincenzo Spadafora, de minister van Sport in Italië. De regering bekrachtigde de maatregel intussen.

“Er is geen reden om verder te voetballen en sportevenementen te organiseren”, liet premier Conte noteren tijdens een persconferentie. “Ik begrijp de teleurstelling van de fans, maar we moesten ingrijpen.”

Maandagavond won Sassuolo nog in de Serie A met 3-0 van Brescia. Dat was de laatste competitiewedstrijd tot 3 april. Het CONI liet wel weten dat de beslissing niet geldt voor internationale competities, “zoals voor clubteams en internationale ploegen”. Juventus, Napoli, Atalanta, Inter en Roma zullen dus in principe nog allemaal hun wedstrijden in de Champions of Europa League kunnen spelen.

De voorbije weken werden al de Italiaanse koersen - Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Tirreno Adriatico - uitgesteld. Ook een aantal voetbalwedstrijden werden eerder al achter gesloten deuren gespeeld, waaronder de topper van gisteren tussen Juventus en Inter (2-0).

Nergens ter wereld sterven procentueel zoveel mensen aan het coronavirus als in de laars van Europa - 9.172 besmettingen en 463 Italiaanse doden inmiddels. De regering plaatst als tegenmaatregel nu heel Italië in quarantaine. Dat betekent dat inwoners enkel nog verplaatsingen mogen maken voor het werk of in noodgevallen. De sluiting van de scholen en universiteiten wordt verlengd tot 3 april.