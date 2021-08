Sensationele transfer is rond: Cristiano Ronaldo keert terug naar Manchester United

Buitenlands voetbalDe deal is rond: Cristiano Ronaldo (36) keert terug naar oude liefde Manchester United. Tot vanmiddag leek stadsrivaal City in polepositie te liggen, maar de club van Kevin De Bruyne trok zelf de stekker uit de onderhandelingen. United profiteerde meteen en bevestigt nu dat het een akkoord heeft met Juventus over een definitieve transfer. Enkel medische tests scheiden Ronaldo nog van een terugkeer naar Old Trafford.

Tot vanmiddag leek het nochtans dat Ronaldo naar de blauwe kant van Manchester zou trekken. City had zijn eieren in het mandje van Jorge Mendes gelegd, de superagent, maar die speelde een dubbel spel met zijn cliënt.

Noem het het Messi-effect. Toen Mendes hen eerder deze week Ronaldo aanbood, zeiden de sjeiks van City geen ‘neen’. Zij hadden ook gezien hoe de komst van de Argentijn een stad op zijn kop had gezet. Zij beschouwen Ronaldo meteen als een interessante optie, nadat Harry Kane bij Tottenham besliste te blijven. Er liepen gesprekken. Pep Guardiola stemde in met een transfer. Hij vond dat CR7 niet helemaal in zijn spelconcept paste, maar liever Ronaldo dan geen scorende spits.

City wou geen transfersom te betalen, maar vroeg Mendes om een oplossing uit te dokteren.

Ronaldo vertrekt en komt met privéjet aan in Portugal:

Juve wilde zijn sterspeler, die in februari 37 wordt, enkel laten gaan als er een club 28 tot 29 miljoen euro betaalde, zijn resterende boekhoudkundige waarde. Ronaldo zelf wilde weg bij Juve en liet dat zijn club weten. Gisteren had Mendes een meeting met de Italiaanse club. Daarna vloog hij via Parijs terug naar Porto. Hij vertrok zonder akkoord, maar had wel met City de krijtlijnen over een overeenkomst uitgetekend. Van salaris (600.000 euro per week) tot contractduur (2 jaar).

In tussentijd zat die ook met de stadsrivaal samen, Man United. Vrijdagmiddag bevestigde manager Ole Gunnar Solskjaer de interesse: “Als hij weggaat bij Juventus, staan wij klaar voor hem.” Niet veel later bevestigde City dat de club de speler had aangeboden gekregen. Dat ze een eventuele transfer hadden overwogen, maar dat ze uiteindelijk toch niet door zullen drukken.

Lees: wij willen geen transfersom betalen. Voordeel Man United, dat vrijdagochtend een blitzoffensief uitvoerde. Sir Alex Ferguson, tegenwoordig ambassadeur, belde Ronaldo hoogst persoonlijk op. Alles om hem bij de stadsrivaal weg te houden. Missie geslaagd. Ronaldo keert, op voorwaarde dat hij slaagt voor zijn medische tests, na elf jaar terug naar Old Trafford. Tussen 2003 en 2009 leerde de wereld Ronaldo kennen bij United, waar hij 118 doelpunten scoorde in 292 wedstrijden.

Juve-coach Allegri bevestigde op de persconferentie in aanloop naar de match tegen Empoli al dat hij niet meer rekent op de diensten van CR7. “Cristiano Ronaldo vertelde me donderdag dat hij niet van plan is om bij Juventus te blijven. Hij heeft niet getraind vandaag en speelt morgen ook niet. Dingen veranderen, dat is het leven. Cristiano heeft ons geholpen. Nu vertrekt hij, het leven gaat voort.”

Bekijk hier hoe Ronaldo ontkende dat hij naar Real Madrid terugkeert:

