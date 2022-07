Sensationele tijden voor Amerikaan Noah Lyles en Jamaicaanse Shericka Jackson in WK-finale 200m

Noah Lyles is een showbeest. Een beetje als Usain Bolt. Maar nog net niet zo snel. Het wereldrecord uit 2009 van de Jamaicaan (19.19) houdt stand. Lyles vloog in Hayward Field over de finish in 19.31. Dat is trager dan Yohan Blake in 2011 (19.26) maar wel sneller dan zijn landgenoot Michael Johnson in Atlanta in 1996 (19.32).

Lyles stelde zijn persoonlijke besttijd met negentien honderdsten scherper. Uitzinnig van geluk scheurde hij z'n truitje open. “Ik hoopte dat het een snelle tijd zou zijn want het voelde eerlijk gezegd traag aan. Ik zag dan m’n tijd op het scherm verschijnen: een evenaring van Michael Johnsons record. Ik dacht: ‘Echt waar? Ga je me dàt aandoen?’ En dan veranderde het cijfertje 2 in een 1 - mijn hele wereld zag er ineens anders uit. Vandaag was het mijn dag. Ik was klaar voor een wereldrecord maar ik kan me wel vinden in een Amerikaans record. Hier droom ik al jaren van.”

Kenneth Bednarek (19.77) greep net als in Tokio het zilver, voor Erriyon Knighton (19.80), de tiener die de juniorenrecords van Bolt naar de vergetelheid spurtte. Zo draaide de 200m net als de 100m uit op een clean sweep voor de VS. Een primeur.

Volledig scherm © ANP / EPA

In Eugene kreeg de wereld een heel andere Noah Lyles te zien dan op de Spelen, waar hij genoegen nam met brons in een tijd van 19.74. Lyles noemde het “saai” en barstte in tranen uit omdat z’n jongere broer Josephus er niet bij was. “Hij droomde veel meer van de Spelen dan ik,” snikte hij. Lyles genoot niet van zijn eerste Spelen. De coronapandemie had te veel z’n sporen nagelaten bij de spurter uit Florida.

Lyles is een performer, maar in Tokio ontbrak het publiek. Uit sessies bij z'n therapeut bleek ook dat hij zich graag met mensen omringt. De sociale isolatie eiste z'n tol en de Amerikaan gleed in een depressie. Met de hulp van medicatie raakte hij er weer bovenop, alleen deed de sertraline in eerste instantie zijn prestaties geen goed.

Maar hoe meer de samenleving heropleefde, hoe beter het ook Lyles verging en tijdens de nationale trials in juni gaf hij Knighton nipt het nazien. Het 18-jarige nieuwe wonderkind had eerder met een tijd van 19.49 Lyles op de all time ranking ingehaald. Aan de finish haalde Lyles spottend met z’n vingertje de trekker over naar Knighton. De wereldkampioen van 2019 op de 200m was niet van plan om z'n kroon af te staan. Knighton haalde z’n schouders op: “We zijn nog niet klaar.” En wandelde weg. “Wees maar zeker dat we niet klaar zijn,” riep Lyles hem na.

Volledig scherm © AP

Het lijkt wel of de opkomst van een jonge rivaal Lyles een nieuwe push gaf. Het zal mogelijk niet lang duren voor Knighton hem overklast maar in Eugene was het Lyles die hem domineerde. “Ik ben blij met m’n eerste WK-medaille,” zei Knighton droogjes. Op de Spelen werd hij vierde op de 200m.

“Eindelijk heb ik weer een publiek,” schreeuwde Lyles op zijn beurt in de micro. “Ik heb me nog nooit zo goed geamuseerd als nu en dan moet de 4x100m nog komen. Ik dacht dat ik een ander man was na vorig jaar. Het jaagde me angst aan. Ik wilde terug die oude vonk vinden. En dat is me gelukt. Ik genoot ervan, ook al legde ik mezelf druk op. Het was puur plezier.”

Volledig scherm © REUTERS

Ook bij de vrouwen ging het razendsnel op de 200m. Shericka Jackson, die op de 100m nog de eer moest laten aan haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce, draaide nu de rollen om. Ze flitste in een nieuwe Jamaicaanse recordtijd van 21.45 naar de overwinning, 36 honderdsten sneller dan de 35-jarige ‘Rocket Mom’. De Britse titelverdedigster Dina Asher-Smith greep het brons in 22.02, en kon zo een volledig Jamaicaans podium voorkomen.

Maar het was vooral de 21.45 die deed duizelen. Alleen Florence Griffith was in september 1988 ooit sneller, met een tijd van 21.34. Het ontlokte bij de eeuwig stoïcijnse Jackson, die voorheen vooral als 400m loopster succes kende, een ongeziene oerkreet. “Ik mag niet klagen: ik ben nu de snelste levende vrouw op de planeet, de nationale kampioene en de snelste ooit in een WK-finale,” straalde de 28-jarige Jackson. “Niemand loopt beter bochten dan Shelly-Ann dus ik wist dat ik die zo snel mogelijk moest uitkomen. Ik ben een sterke finisher en ik wist dat ik haar wel kon inhalen. Maar ik zat nooit met een record of zo in m’n hoofd. Ik ben voor het eerst wereldkampioene, daar ben ik nu meer dan gelukkig mee.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA