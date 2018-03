Seizoen voorbij voor Frank Depestele TS

02 maart 2018

20u24 9

Het seizoen zit erop voor Frank Depestele. De spelverdeler die sinds begin dit jaar de overstap maakte naar het Argentijnse Personal Bolivar, scheurde de patellapees van de linkerknie in de wedstrijd voor het Zuid-Amerikaanse clubkampioenschap tegen Lomas. De 40-jarige ex-Red Dragon is minstens vier maanden out.

#Vóley #SudamericanoClubes2018 Este es el momento de la lesión de @frankdepestele el armador de @BolivarVoley en el juego vs @lomasvoley. Todavía no está el parte médico pero es en la rodilla izquierda pic.twitter.com/xMJ7lRPbMA JoseMontesano(@ JoseMontesano) link