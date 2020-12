Sébastien Loeb stapt in Extreme E-team van Lewis Hamilton

De Extreme E is een klasse van elektrische SUV's die met races in afgelegen natuurgebieden aandacht wil vragen voor het klimaatprobleem. Er staan voor 2021 vijf rondes op de kalender in respectievelijk Saoedi-Arabië, Senegal, Groenland, Brazilië en Argentinië.

"Ze zijn allebei geweldige coureurs en ik ben heel benieuwd wat ze gaan presteren", zei Hamilton in een persverklaring. "Cristina is een opkomend talent met een veelbelovende toekomst, Sébastien bewonder ik al vele jaren. Ik ben trots dat ik dit koppel aan boord heb."

Loeb is niet het enige rallyfenomeen in de Extreme E, die in maart begint met een woestijnrace in Saoedi-Arabië en in december eindigt in Argentinië. De Spanjaard Carlos Sainz, tweevoudig wereldkampioen en drievoudig winnaar van de Dakar Rally, doet ook mee met een eigen team. Er nemen geen Belgen aan deel.