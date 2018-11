Sébastien Loeb en Kevin Hansen racen door de haarspeldbochten van Alpe d’Huez Redactie

30 november 2018

09u53 0

Rallyrijders Sébastien Loeb en Kevin Hansen racen in hun Rallycross-bolide door de haarspeldbochten van het Franse Alpe d’Huez. Een parcours van 14 kilometer, 21 bochten en 1120 hoogtemeters. Een eitje voor hun Peugeot 208 met 600pk. Die gaan van 0 tot 100 in 1.8 seconden, wat sneller is dan een F1-wagen!