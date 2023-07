Saoedische interesse stijgt: hoe de wereld blijft draaien, terwijl Lukaku alleen maar kan wachten

ANALYSE NA AANKOMST. Analist Jan Bakelants zag een indrukwek­kend Jum­bo-Vis­ma: “Je kan de verdienste van de ploeg niet onderschat­ten”

“De Tour is gedaan.” Ook analist Jan Bakelants volgde aandachtig de koninginnenrit in de Ronde van Frankrijk. In zijn analyse heeft hij het onder meer over de nakende Tourwinst van Jonas Vingegaard, de fenomenale prestaties van Jumbo-Visma en de rampdag van Tadej Pogacar. “Ik denk dat het gewoon op is bij de Sloveen”, aldus Bakelants.