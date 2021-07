Sambi Lokonga legt medische testen af, sluit hij pas aan op Amerikaanse tournee?

RSC AnderlechtDe laatste plooien worden gladgestreken. Anderlecht en Arsenal hebben wekenlang onderhandeld over een transfer van Albert Sambi Lokonga (21), maar alle partijen gaan er nu meer dan ooit van uit dat alles in orde komt - het is een kwestie van punten en komma’s. De middenvelder legde vandaag (een deel van) zijn medische testen af.

Het dossier zit in de laatste fase. Albert Sambi Lokonga, die al een persoonlijk akkoord had met Arsenal over een contract van vijf jaar, heeft gisteren (een deel van) zijn medische testen afgelegd. Brengen die geen problemen aan het licht, dan staat niks de lucratieve transfer in de weg. Anderlecht krijgt wat het wilde: ongeveer twintig miljoen euro + bonussen en een percentage op de doorverkoop. Dat is straf onderhandeld door RSCA: Sambi Lokonga is weliswaar een jongen met bijzonder veel potentieel, maar zijn (offensieve) statistieken zijn matig, hij heeft geen Europese ervaring en is nog geen vaste Rode Duivel.

Het belette Arsenal dus niet om vol door te duwen voor de Luikenaar. Betekent die daadkracht dat Sambi Lokonga een basisplaats mag verwachten in Engeland? Feit is alvast dat de middenvelder voldoende speelmogelijkheden zal krijgen - het programma is druk genoeg. Bovendien is coach Arteta, die naast Sambi Lokonga wel nog versterking wil op zijn middenveld, iemand die regelmatig roteert. Arsenal speelt komend seizoen geen Europees, maar dat kan een voordeel zijn van Sambi Lokonga. Op die manier krijgt hij de kans om zich aan te passen aan de club en de Premier League. In Noord-Londen is het de ambitie om weer de aansluiting bij de top te maken.

Sambi Lokonga moet, behoudens een achterpoortje, normaal gezien wel in quarantaine in Engeland. Arsenal houdt er rekening mee dat hij mogelijk pas voluit zal aansluiten als de Gunners toeren in Amerika - dat is na 20 juli. Anderlecht is op zoek naar een vervanger.

