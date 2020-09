Sagan pleegt coup, maar eindigt met (bijna) lege handen: "F*cking cycling" Bart Audoore

05 september 2020

07u01 0 Tour de France Zijn ploeg gooide er van bij de start de beuk in, en zijn plan leek te gaan werken, want de topsprinters gingen overboord. Maar in de sprint liep het mis: zijn ketting blokkeerde. Balen voor Peter Sagan (30).

"F*cking cycling." U hoort het hem wellicht zeggen, met zijn typische lachje er achteraan: "Huhu." Peter Sagan probeerde nog een beetje luchtig te doen, maar blij was hij niet. Gisteren had hij iets heel moois in gedachten, zijn plan leek ook te gaan werken, maar op het einde liep het helemaal fout. "Ik zat in het wiel van Wout van Aert", vertelde hij. "Op een bepaald moment kwam er ruimte op links, ik zette aan, maar plots ging mijn ketting eraf. Ik had veel geluk dat ik recht bleef. Uiteraard was het allemaal voorbij."

Sagan werd dertiende. Of hij Van Aert had kunnen kloppen, zullen we nooit weten, maar dat hij naast een pak punten voor de groene trui greep, is zeker. Want ook daar was het hem om te doen: 'zijn' groene trui terugpakken. Die troost heeft hij: hij leidt opnieuw met een voorsprong van 9 punten op Bennett. "Ik had op meer gerekend."

Veel complimenten voor het spektakel en een kleine bonus voor groen: het is niet waarvoor Sagan een hele dag in de frontlijn koerste. "Ik ben ontgoocheld", zei hij dan toch letterlijk. "Alles zag er goed uit. We controleerden de koers, mijn ploegmaats deden fantastisch werk. Ik ben trots op hen, want ze hebben gevochten van begin tot einde."

Statement

Het resultaat ontbreekt dan wel, maar Sagan heeft wel een statement gemaakt. Er is twijfel over zijn vorm, twijfel of hij nog wel de favoriet is voor groen, er is kritiek op het feit dat hij al zo lang niet meer heeft gewonnen (sinds de Tour 2019), maar nu weten we op zijn minst dat hij wil blijven strijden. Gisteren was helemaal zijn idee, zo blijkt. "De ploegleider ging in het begin niet helemaal akkoord met wat we deden", zei hij. "Maar toen hij zag dat het werkte, was het oké."

De ploegleiders van dienst zijn Enrico Poitschke en Jan Valach. Ze hadden misschien niet zo onzeker moeten zijn. In 2013 pleegde Sagan met zijn ploeg, toen nog Cannondale, een gelijkaardige coup in de rit naar Albi. Ook toen moesten de sprinters eruit. Enig verschil: toen won Sagan wel in de spurt. "Dat is wielrennen", zei hij. "Elk jaar is anders. Dat maakt het interessant." (BA)