Ruud Vormer is terug de oude: aanvoerder Club Brugge laat de netten twee keer trillen tegen KV Kortrijk, blauw-zwart is voorlopig alleen leider

Jupiler Pro LeagueGenerale repetitie geslaagd! Club Brugge legde KV Kortrijk met 2-0 over de knie en trekt met vertrouwen naar het Champions League-duel tegen Manchester City. Ruud Vormer was de grote man van de avond met twee doelpunten. De aanvoerder van blauw-zwart is back. José Izquierdo maakte zijn wederoptreden als speler van Club Brugge. “Ik ben blij om terug te zijn”, klonk het na afloop.

Club Brugge en KV Kortrijk trapten de elfde speeldag in de Jupiler Pro League op gang. Het was de eerste wedstrijd met 3D-technologie om de buitenspellijn te trekken. Het was niet de enige primeur van de wedstrijd, want bij KV Kortrijk zat Karim Belhocine voor het eerst op de bank als hoofdcoach. De Franse Algerijn keerde terug naar het oude nest. Hij was er in het seizoen 2016-2017 al eens hoofdcoach en ook als speler, sportief directeur en assistent-trainer was Belhocine actief bij KVK. Bij Club Brugge kwamen Vormer en Maouassa in de ploeg. Clement roteerde dus amper, nochtans ontvangt blauw-zwart dinsdag Manchester City in het Jan Breydelstadion.

KV Kortrijk begon goed aan de wedstrijd en was duidelijk niet onder de indruk van de landskampioen. Echt gevaarlijk waren ze wel niet in de openingsfase. Club Brugge had het moeilijk en knokte zich meer en meer in de wedstrijd. Ze dreigden via Vormer, Vanaken en Sowah, maar keer op keer stond Ilic in de weg. Na 32 minuten was het dan toch raak voor blauw-zwart. Ruud Vormer - voor het eerst weer in de basis sinds de thuiswedstrijd tegen KV Oostende - krulde een vrije trap heerlijk over de muur en nam Ilic te grazen. Even later was het andermaal de aanvoerder van Club Brugge die de netten deed trillen. Na een schitterend passje van Lang stond de 2-0 op het bord.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Net na de rust kreeg KVK de kans op de aansluitingstreffer, maar Gueye trapte een prima voorzet van Dewaele onbegrijpelijk naast. Ook Club Brugge dreigde nog via Lang en Sowah, maar de 2-0 bleef op het bord. De tweede helft stond vooral in het teken van de terugkeer van José Izquierdo. De Colombiaanse flankaanvaller verving in minuut 78 smaakmaker Noa Lang en werd onder luid applaus onthaald. Het publiek in Brugge houdt van de technisch vaardige winger. Veel kon Izquierdo niet tonen, maar zijn terugkeer werd alleszins gesmaakt. Dylan Mbayo trapte in de slotfase nog twee niet te missen kansen naast. Deze wedstrijd was voor blauw-zwart een goede generale repetite. Dinsdag ontvangen ze Kevin De Bruyne en Manchester City in het Jan Breydelstadion.

Izquierdo: “Emotioneel moment”

Vroeger dan verwacht zag het thuispubliek in Jan Breydel een oude bekende terug. José Izquierdo kwam een klein kwartier voor tijd Noa Lang vervangen, tot jolijt van de Club-fans. “Ik ben zo blij om terug te zijn", vertelde de goedlachse Colombiaan na het laatste fluitsignaal bij rechtenhouder Eleven Sports. “Dit voelt als mijn thuis. Toen de fans mijn naam begonnen te zingen, was het een emotioneel moment. Dat ik al zo snel speel? Ze hebben hier goeie fysio’s (lacht). Ik wil iedereen bedanken die me heeft geholpen om hier nu al te staan.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm BRUGGE, BELGIUM - OCTOBER 15 : Team captain Ruud Vormer midfielder of Club Brugge celebrates scoring the opening goal with teammate Kamal Sowah forward of Club Brugge during the Jupiler Pro League match between Club Brugge and KV Kortrijk at the Jan Breydel stadium on October 15, 2021 in Brugge, Belgium, 15/10/2021 ( Photo by Nico Vereecken / Photo News © Photo News