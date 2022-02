Russische invasie heeft ook gevolgen voor sportwereld: CL-finale verhuist naar Parijs, F1-manche in Rusland geschrapt

SportMiljoenendeals lijken te sneuvelen, internationale topevenementen vinden niet langer plaats in Rusland. De sportwereld veroordeelt massaal de Russische inval in Oekraïne.

FIA schrapt Grote Prijs van Rusland

De Russische invasie heeft ook gevolgen voor de Formule 1, want de FIA heeft zopas bekend gemaakt dat de Grote Prijs van Rusland van de kalender geschrapt wordt. “Het F1-wereldkampioenschap bezoekt landen over de hele wereld met een positieve boodschap: mensen verbinden en landen samenbrengen”, klinkt het in een statement. “Met verdriet en in shock volgen we de ontwikkelingen in Oekraïne en we hopen op een snelle en vredevolle oplossing van de huidige situatie. Donderdagavond heeft de FIA samen met de teams beslist dat het onder de huidige omstandigheden onmogelijk is om de GP van Rusland te laten doorgaan.”

De Grote Prijs van Rusland zou normaal plaatsvinden in het weekend van 23-25 september op het circuit van Sochi. Coureur Sebastian Vettel gaf eerder al aan niet meer in Rusland te willen racen.

Champions League-finale verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs

De finale van de Champions League wordt niet gespeeld in het Russische Sint-Petersburg. Dat heeft de UEFA beslist na de inval van Russische militairen in Oekraïne. De eindstrijd van het kampioenenbal wordt verplaatst naar Parijs, in het Stade de France.

Oekraïense NBA’ers: “Dit is een tragedie”

Ook Alex Len en Sviatoslav Mykhailiuk veroordelen de invasie van Rusland. De Oekraïense NBA-spelers brachten een statement naar buiten. “Dit is een tragedie. Oekraïne is een vreedzaam land, dat bewoond wordt door mensen die hun eigen lot willen bepalen. We bidden voor onze families, vrienden, familieleden en alle mensen die zich op het grondgebied van Oekraïne bevinden. We hopen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan deze verschrikkelijke oorlog.”

Braziliaanse spelers vragen evacuatie

Een straf beeld. De Braziliaanse spelers van de Oekraïense topclub Shakhtar Donetsk zitten vast in een hotel in Kiev en vragen hun regering om een evacuatie. Sterspeler David Neres, ex-Ajax, neemt het woord in een video op Instagram. “De situatie is er een van wanhoop”, vertelt hij, met zijn ploegmaats en diens families aan zijn zijde. “Grenzen zijn gesloten, banken zijn gesloten, er is geen brandstof, er zal een tekort aan voedsel zijn, er is geen geld. We hebben ons verzameld in afwachting van een plan om Oekraïne te verlaten. De situatie is ernstig. Bid voor ons.” De Oekraïense voetbalcompetitie werd - logischerwijs - stilgelegd.

Ruslan Malinovskyi laat zich horen

De Oekraïner Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) laat zich niet onbetuigd. Met een tweet roept de Atalanta-middenvelder op om te bidden voor zijn land. En er is meer: in de Europa League-match tegen Olympiakos maakte hij, net als Yaremchuk, een statement. “No war in Ukraine”, viel te lezen op zijn shirt.

Roman Yaremchuk maakt statement

Na zijn doelpunt gisteravond in het Champions League-duel tegen Ajax vierde Yaremchuk (ex-AA Gent) door zijn truitje uit te trekken en het wapenschild van Oekraïne, de Tryzub, te tonen. De viering lijkt wel nog een staartje te zullen krijgen. De UEFA staat het tonen van politieke symbolen niet toe. Volgens de reglementen loopt hij zelfs kans op een schorsing. “Maar de club staat achter me en steunt me”, zei de Oekraïner. “Ik wilde mijn land graag steunen. De situatie daar maakt mij bang. Ik had er goed over nagedacht.”

Polen, Zweden en Tsjechië pleiten voor alternatief voor duels op Russische bodem

De voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië hebben hun weigering uitgesproken om de play-offs van het WK eind maart in Rusland af te werken. “De ondertekenaars van deze oproep overwegen om niet naar Rusland af te reizen en daar voetbalwedstrijden te spelen”, zo luiddet de boodschap in de brief die de Poolse bond publiceerde op zijn Twitteraccount en geadresseerd is aan Fatma Samoura, secretaris-generaal bij de FIFA. De “militaire escalatie” tussen Rusland en Oekraïne heeft namelijk ernstige gevolgen voor de veiligheid van teams en toezichthouders.

In de Europese play-offs voor de WK-eindronde in Qatar van eind dit jaar (21 november - 18 december) worden eind maart drie tickets uitgereikt. In de halve finales van die play-offs kijken Polen en Rusland elkaar op 24 maart in de ogen. Als de Russen de finale zouden halen, is Zweden of Tsjechië op 29 maart hun tegenstander in de tweede en laatste play-offronde. Oekraïne speelt op 24 maart in Schotland zijn halve finale.

De drie bonden riepen de FIFA en de UEFA op om “onmiddellijk te reageren” en alternatieven voor te stellen voor de matchen op Russische bodem. De FIFA-raad komt deze donderdag nog bijeen en op vrijdag zal het uitvoerend comité van de UEFA de gevolgen bespreken van de Russische invasie in Oekraïne

Geen CL-finale in Sint-Petersburg

Morgen om 10 uur plant de UEFA een buitengewone vergadering van het Uitvoerend Comité om “de situatie te evalueren en alle noodzakelijke beslissingen te nemen”. Naar alle waarschijnlijkheid wordt er onder andere besproken hoe het verder moet met de Russische clubs in Europa. Zenit speelt vanavond op bezoek bij het Spaanse Real Betis. Spartak Moskou is rechtstreeks geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League en komt normaal gezien pas over twee weken in actie. De Oekraïense clubs zijn Europees uitgeschakeld.

Een ander hoofdpunt op de agenda morgen is de finale van de Champions League. In normale omstandigheden wordt die afgewerkt in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg, het stadion van Zenit. Het Europees Parlement heeft intussen al aan de UEFA gevraagd om de finale weg te halen uit Rusland. Het deed ook een oproep om de banden met gasmagnaat Gazprom, een van de belangrijkste sponsoren van de UEFA, door te knippen. Het bedrijf sponsort onder meer de Champions League.

Wat met de play-offs voor het WK? Over exact een maand spelen Rusland en Oekraïne in de play-offronde voor de laatste WK-tickets. Rusland ontvangt Polen en Oekraïne maakt de verplaatsing naar Schotland. Het is nog maar de vraag of Lewandowski en co zullen afreizen naar Rusland.

Schalke 04 weert Gazprom van shirt

Schalke 04 haalt het logo en de naam van zijn Russische hoofdsponsor Gazprom van de voetbalshirts. “We hebben deze beslissing genomen na de ontwikkeling en de escalatie van de afgelopen dagen,” klinkt het. Voorlopig zal alleen de clubnaam op het koningsblauw prijken.

Eerder op de dag stapte Matthias Warnig, CEO van Nord Stream 2 AG, uit het bestuur van Schalke 04. De 66-jarige Duitse zakenman maakte dat enkele uren na de inval van Rusland in Oekraïne bekend. Zijn beslissing is een gevolg van de sancties tegen Nord Stream 2 AG en zijn persoon. Warnig, een voormalig Stasi-officier, is een medestander van Vladimir Poetin.

Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, is eigendom van het Russische aardgasbedrijf Gazprom, al jaren de belangrijkste geldschieter van het vorig jaar uit de eerste Bundesliga gedegradeerde Schalke. In de tweede Bundesliga staat Schalke momenteel op de vijfde plaats.

Volledig scherm © REUTERS

Oleksandr Zinchenko haalt uit

De Oekraïense vleugelverdediger van Manchester City liet dinsdag al van zich horen door te zeggen dat hij niet bij de pakken kan blijven zitten, terwijl heel de wereld zich zorgen maakt over zijn land. Vanmorgen ging Zinchenko nog een stap verder. Hij postte een foto van de Russische president Poetin op Instagram met als bijschrift: “Ik hoop dat je sterft op de meest pijnlijke manier.” Inmiddels heeft Instagram de post verwijderd. Niet geheel naar de zin van Zinchenko zelf. De City-speler beweert dat Instagram aan censuur doet.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Andrey Rublev pleit voor vrede

Russische toptennisser Rublev pleit voor vrede na inval in Oekraïne. De Russische toptennisser plaatste zich voor de halve finales van het prestigieuze ATP-toernooi in Dubai, maar noemde zijn overwinning “niet belangrijk” in de “verschrikkelijke” context.

“Je beseft nu hoe belangrijk het is om vrede in de wereld te hebben, om elkaar te respecteren wat er ook gebeurt, en om verenigd te zijn. Het gaat over zorg dragen voor onze aarde en voor elkaar. Dat is het belangrijkste”, zei de nummer 7 van de wereld. Rublev plaatste op zijn Instagram-account ook een tekening van twee figuren, in de kleuren van de vlaggen van Oekraïne en Rusland, die elkaar omhelzen.

Volledig scherm © AP

Sebastian Vettel: “Ik wil niet meer racen in Rusland”

De viervoudige wereldkampioen Formule 1 wil niet meer racen in Rusland: “Mijn mening is dat ik niet in Rusland moet gaan racen, ik zal niet gaan. Ik denk dat het verkeerd is om in dat land te racen. Ik heb medelijden met de onschuldige mensen die hun leven verliezen en om stomme redenen worden vermoord.” De Duitser nam geen blad voor de mond. De F1 zelf houdt voorlopig de situatie in de gaten, maar heeft de Russische Grand Prix, die in september gereden wordt, nog niet geannuleerd.

Volledig scherm © REUTERS

Fedor Smolov: “Nee tegen oorlog”

De Russische spits van Dinamo Moskou veroordeelt de invasie van zijn land in Oekraïne. Dat laat hij weten met een post op Instagram. Het bijschrift is duidelijk: “Nee tegen oorlog!!!”, gevolgd door een gebroken hart en de vlag van Oekraïne.

Mircea Lucescu blijft voorlopig in Oekraïne

De Roemeense trainer van de Oekraïense topclub Dinamo Kiev laat zich ondanks enkele luchtaanvallen in de hoofdstad niet afschrikken en blijft voorlopig in Oekraïne. Lucescu woont in Koncha-Zaspa, kort bij het trainingscentrum van Dinamo, in het zuiden van Kiev. “Ik ben geen lafaard. Ik wil geen negatief voorbeeld zijn voor mijn spelers.”

Volledig scherm © REUTERS