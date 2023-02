Jolan Cox trad aan voor Ferre Reggers, Treial startte voor Fornes en Hetman mocht het ook proberen in de Maaseikse basis. Pierre Perin en Abinet hielden de druk hoog tot 8-6 in de eerste set. Maar drie fouten en stevig tegenvuur van Treial en Bartos leidden naar 10-14. Borgworm prikte soms tegen. Maar over 13-21 en 16-24 duwde Cox na vier setballen door: 19-25. Kapitein Cox voelde zich via 6-4 lekker in zijn vel in de tweede fase. Tot Abinet de score naar 12-9 ramde. Bertini was ondertussen in een time-out gedoken. De thuisploeg teerde voortdurend op een lichte voorsprong. Langs 17-14 naar 22-20. Hetman en Cox rukten dan op naar 23-23. Met twee acties (23-24 en setpunt 24-26) zou de Tsjech Adam Bartos 0-2 forceren. Van Dooren, Abinet en Cosemans weerden zich in de derde akte tot 7-7. Dan vonden Cox, Hetman en Treial het welletjes: 9-17 en 11-22. De jonge Argentijn Aloisi nam diep in de derde set de plaats in van Renet Vanker aan de pass. De Zuid-Amerikaan pakte uit met de winnende ace: 0-3 (PLG)