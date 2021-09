Romelu Lukaku praat in exclusief gesprek met Marc Degryse over hoe hij z’n megatransfer beleefde: “Toen Chelsea 110 miljoen bood, dacht ik ‘ai: dit is serieus’”

Onze huisanalist Marc Degryse had voor VTM NIEUWS een exclusief interview met Romelu Lukaku (28). Net als Eden Hazard enkele dagen geleden ging ook ‘Big Rom’ op één van de tribunes in het voetbalcentrum van Tubeke geen thema uit de weg. Hij praat openhartig over zijn droomtransfer naar Chelsea, naar eigen zeggen de enige club voor wie hij Inter zou verlaten. “Bij derde aanbieding van Chelsea wist ik dat het serieus was en ik was er niet meer bij. Chelsea bood 110 miljoen plus Zappacosta, maar Inter zei ‘neen’. Ik ben naar het bureau van Inzaghi gestapt om alsjeblieft een akkoord te vinden.”

Lukaku heeft het uiteraard ook over de teleurstelling op het EK, al was de uitschakeling in de kwartfinale voor hem geen échte verrassing. “Eden was niet fit, Kevin had een operatie achter de rug... Als we Europees kampioen waren geworden, was het enkel omdat we elke match over de rooie zouden gegaan zijn.”

Over terugkeer naar Chelsea: “Ik was nog bij Inter, maar zat met mijn hoofd al in Londen”

Over het moeilijke EK: “Als we toernooi wilden winnen, moest het op karakter”

Over uitschakeling tegen Italië: “Ze hebben ons tactisch en voetbaltechnisch overklast”

“Inter heeft mij uit de sh*t gehaald. Ik wilde hen enkel verlaten voor Chelsea”

