“Romelu is ‘overplayed’ en mentaal wat uitgeput”: Chelsea-coach Tuchel komt met opvallende uitleg over droogte Lukaku

Thomas Tuchel, coach van Chelsea, krijgt dan ook voortdurend vragen over de droogte van Lukaku. Volgens de Duitser is het vooral de opeenvolging van wedstrijden die aan Lukaku vreet. En dan vooral die met de nationale ploeg. “Ik denk dat Romelu een beetje overplayed is”, is Tuchels opvallende conclusie. “Afgelopen zomer kwam hij in actie op het EK en hij heeft ook de Nations League gespeeld met België. Daarnaast is Romelu een geweldig competitieve atleet die altijd wil winnen. Hij zal het nooit laten hangen en houdt ervan om veel verantwoordelijkheid te dragen bij de nationale ploeg. Maar als je duizend wedstrijden per jaar moet spelen, wordt het moeilijk. Ik denk dus dat Romelu mentaal wat uitgeput is.”

Fysieke en mentale overbelasting dus. Maar of Tuchel zijn spits effectief rust zal gunnen, bijvoorbeeld morgen tegen Malmö, is niet duidelijk. “We staan nu op een cruciaal punt. Het is moeilijk in te schatten of Lukaku nood heeft aan een pauze of we hem net moeten blijven opstellen.”