Roger Federer is “nog enkele maanden out” na knieoperatie

De 20-voudige grandslamwinnaar koos ervoor onder het mes te gaan nadat hij in juli in de kwartfinales van Wimbledon werd uitgeschakeld door de Pool Hubert Hurkacz. Op het Londense gras speelde hij pas zijn vijfde toernooi na twee operaties en meer dan een jaar in de lappenmand.

“Ik zat helemaal niet in de buurt van mijn gewenste niveau”, stelde Federer, die de Laver Cup als toeschouwer bijwoont. “Ik heb mijn best gedaan. Maar te veel is te veel. Nu moet ik het gewoon stap per stap doen. Ik moet eerst weer normaal kunnen wandelen en lopen. Daarna volgen de behendigheidsoefeningen. En dan kan ik pas terugkeren op een court. Maar dat zal nog enkele maanden in beslag nemen. Ergens volgend jaar zullen we zien hoe de zaken ervoor staan. Ik moet mijn tijd nemen en zeker niets overhaasten.”