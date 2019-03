Bingoal Gesponsorde inhoud Roger De Vlaeminck: “Mathieu van der Poel is mijn topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen” Aangeboden door Bingoal

28 maart 2019

18u00 0

In 1944 debuteerde Rik Van Steenbergen met winst in de Ronde van Vlaanderen. Argumenten genoeg om te beweren dat Mathieu van der Poel daar niet in slaagt. Die veegt Roger De Vlaeminck echter vakkundig van tafel. “Ik ben overtuigd dat het wél kan.”

Stelling 1: Van der Poel heeft te weinig ervaring en parcourskennis om de Ronde nu al te winnen. Tot voor kort kende hij alleen de Oude Kwaremont en de Paterberg. Een groot nadeel.

“Onzin”, vindt De Vlaeminck. “Ervaring telt niet. Ge moet goed zijn! En Van der Poel ís goed. Als hij voldoende heeft getraind, doet hij zondag mee om te winnen. Meer zelfs, hij is mijn favoriet. Parcourskennis? Hij heeft ondertussen toch al verkend, hé. Hij zal de weg wel kennen. In zijn plaats zou ik de eerste 150 kilometer met de wagen verkennen, de laatste 100 met de fiets. Dat moet volstaan..”

Stelling 2: Van der Poel maakt geen deel uit van een topteam zoals de andere favorieten. De kans is zeer reëel dat hij er in de finale alleen voor staat.

“Van der Poel heeft geen ploeg nodig”, weerlegt De Vlaeminck, die zelf de Ronde won in 1977. “Sagan had toch ook geen ploeg? Mathieu moet zijn ogen de kost geven en andere toppers als Peter Sagan, Wout van Aert, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen in de gaten houden. Als zij gaan, moet hij zien dat hij mee is. Als de benen in orde zijn, is dat niet eens zó moeilijk. En zijn ploeg moet er voor zorgen dat er zo lang mogelijk iemand in zijn buurt blijft met een quasi identieke fiets. Bij materiaalpech kan hij wisselen.”

Stelling 3: Van der Poel is pas 24 geworden. Het is 30 jaar geleden (Edwig Van Hooydonck) dat iemand jonger dan hem de Ronde won…

“Wat is dat nu? Mathieu is een immense klasbak en voor dat soort renners speelt leeftijd weinig rol. Al van het eerste jaar dat hij prof was, wist ik dat hij een topper zou worden. Net als Van Aert trouwens. Hoe oud was Giuseppe Saronni toen hij de Giro won? Juist, 21. Ik won zelf ook de Omloop als 21-jarige.”

Stelling 4: Mathieu van der Poel koerst meestal aanvallend. Dat is attractief voor het publiek, maar hij verspilt er onnodige krachten mee. Na 250 kilometer zal hem dat zuur opbreken.

“Hier heb je wel een punt. Hij moet op elke helling of kasseistrook in de top tien zitten, maar hij mag zich tezelfdertijd niet laten verleiden om de koers te snel open te breken. Anderzijds, in de GP Denain heeft hij ook koers gemaakt en won hij toch.”

Stelling 5: Veldrijders en de Ronde van Vlaanderen, dat is niet de ideale match. Het is van 1986 geleden dat een crosser de Ronde van Vlaanderen won. Uitgerekend zijn vader Adrie.

“En ik dan?”, zucht De Vlaeminck. “Ik was ook veldrijder hé. Maar sinds Adrie van der Poel zijn er geen veldrijders meer geweest die zo’n niveau haalden. Waarom zou het Van der Poel of Van Aert niet lukken? Het gaat om talent, om klasse. En ik blijf overigens overtuigd dat een veldrijder altijd wat voordeel heeft op de weg. Ze zijn stuurvaster, behendiger, noem maar op. Ik herhaal: als Mathieu van der Poel in de Ronde van materiaalpech gespaard blijft, is hij voor mij dé topfavoriet.”

Weet u het zelf beter dan Roger en kan u de winnaar van de Ronde van Vlaanderen voorspellen? Ga dan naar bingoal.be.