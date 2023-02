Wielrennen Uw gids voor de UAE Tour: hoe ziet het parcours eruit? En wie kan Evenepoel bedreigen voor de eindzege?

Maandagochtend begint in Abu Dhabi de vijfde editie van de UAE Tour. In de woestijn krijgen we vier massasprints, één ploegentijdrit en twee aankomsten bergop. Zowel de sprinters onder wie Tim Merlier als de klassementsrenners met Remco Evenepoel komen aan hun trekken. Maar wie zijn hun concurrenten en wanneer mogen we vuurwerk van hen verwachten? Op deze pagina komt u alles te weten.