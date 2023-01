Roeselare zet sterk VH Leuven na zeer aangename wedstrijd opzij met 1-3

Voor het duel tegen de leider was de sporthal in Haasrode helemaal volgelopen en de mensen kregen waar voor hun geld. Bij de thuisploeg moest Simon Peeters geblesseerd afhaken en kwam Lennert Beelaert in de ploeg. Roeselare kon rekenen op zijn typeploeg. VH Leuven begon scherp en liep snel 3-0 uit. Via enkele blocks van Koukartsev en co kwam Roeselare langszij en ging het gelijk op tot 10-10. Het moment voor de mannen van coach Steven Vanmedegael om door te duwen en zes punten uit te lopen. VHL kwam nog tot op drie punten, maar moest de eerste set laten gaan.

Roeselare trok de lijn aanvankelijk door in de tweede set met twee aces van Tammearu. Maar de Leuvenaren gaven zich niet zo makkelijk gewonnen. Het werd een set om duimen en vingers van af te likken. VHL liet als eerste, 24-23, een setbal liggen. Ook een tweede setbal, tussendoor had Roeselare (24-25) ook een gehad, werd gemist. Het was uiteindelijk Roeselare dat het bij zijn vierde setbal wel wist af te maken.

Graag meer van dat in set 3 en zo geschiedde. Na een ace van Peters hing Koukartsev met twee aces de bordjes in evenwicht op 11-11. Net toen Roeselare bij 18-20 het laken naar zich toe leek te trekken, stond Van Elsen op en bracht hij VHL op 23-22. Roeselare kreeg bij 24-25 een eerste matchbal, maar die werd weggewerkt door Peters. Het was Tuerlinckx die uiteindelijk de set wist binnen te halen met 27-25.

In de vierde set leek de thuisploeg door zijn beste krachten heen en stelde Roeselare orde op zaken. Spelverdeler D’Hulst kon zijn ding doen en zo stond het al snel 10-18. Koukartsev hield ook in set vier zijn goede vorm vast. 15-25 was het verdict, waardoor Roeselare aan 10 competitiezeges uit tien wedstrijden zit dit seizoen.

Setstanden: 20-25, 28-30, 27-25, 15-25.

VH LEUVEN: Valkiers 1 (Blondeel), Beelaert 10 (De Bruyn), Van Elsen 14 (Witvrouwen), Tuerlinckx 21, Peters B. 10, De Paepe 8 (De Saedeleer 3). Libero: Dufraing (Peters S.).

Roeselare: D’Hulst 3 (Depovere), Tammearu 12, Coolman 10, Koukartsev 28 (Ahyi), Verhanneman 9, Fasteland 7. Libero: Deroey.

Star of the Game: Pablo Sergio Koukartsev