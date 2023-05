Roeselare wint ook tweede titelfinale en kan vrijdag 14de kampioenstitel vieren

Het is best mogelijk dat deze tweede titelfinale de laatste thuiswedstrijd van het seizoen was voor Maaseik. Opnieuw verloren (1-3) en bijgevolg kan Roeselare vrijdag in eigen huis zijn 14de kampioenstitel vieren, de derde op rij.

Coach Steven Vanmedegael zei vol vertrouwen vooraf: «Als we de tegenstander opnieuw onder druk kunnen zetten en pijn doen met hoge opslagdruk, dan zullen we er niet veraf zijn.»

Maaseik zat geprangd met de rug tegen de muur na verlies van de eerste finale en al helemaal nadat Roeselare in het tweede duel de druk had verhoogd met vroege setwinst. Hét sein voor de thuisploeg om plots veel meer variatie en durf in haar spel te pompen, met de uitstekende Reggers en Protopsaltis als protagonisten. Ferre Reggers – nog maar 19, Rookie van het Jaar en in de top drie van ‘Beste Speler’ – demonstreerde nog eens zijn talent, met dicht in zijn spoor de onnavolgbare Griek Protopsaltis – een veer in het achterveld én aan het net. Dat Bartos uitviel met een nekprobleem en halfweg de tweede set diende vervangen door Baghdady, had geen invloed op het spelverloop. De kracht en het verweer bleven intens en kwamen louter van Reggers en de Griek, waardoor Maaseik de setscore weer in evenwicht bracht.

Thriller in set drie

De sleutel in deze spektakelmatch van hoog niveau lag diep in de derde set, met na 23-24 eerst drie setballen voor Roeselare en daarna een setbal voor Maaseik (27-26) na een pittige achtervolging waarbij ook ‘challenges’ deze topper kleurden. Tammearu had zich al laten gelden, maar opnieuw was de punch van Kukartsev beslissend, ook in de slotset.

Quote Grote frustratie bij de 19-jarige Ferre Reggers die je in het slot hoorde denken en schreeuwen: «Geef de bal verdorie aan mij, ik doe het wel…»

Maaseik probeerde ook in het slot aan te klampen, maar de thuisploeg greep haar momenten niet meer. Tot grote frustratie van de 19-jarige Ferre Reggers die je in het slot hoorde denken en schreeuwen: «Geef de bal verdorie aan mij, ik doe het wel…»

Vrijdag 14de titel?

Roeselare speelde verder gretig in op de barstjes die in het pantser bij de thuisploeg opdoken, waardoor de tweede overwinning niet meer in het gedrang kwam. De regerende landskampioen staat vandaag op één winstmatch van een nieuwe titel, de derde op rij, nummer 14 in de clubgeschiedenis. Het kan vrijdag gebeuren.

Quote Maaseik is alvast drie sterke basisspe­lers kwijt: de toekomst van Ferre Reggers ligt in Italië, Treial verhuist naar Roeselare en Protopsal­tis heeft een transfer naar Panathinai­kos op zak

Maaseik likt zijn wonden en verdween diep ontgoocheld, uitgeteld, niet bereid tot een eerste reactie. Alsof het doorgedrongen is dat drie zeges op rij om kampioen te spelen tegen dit Roeselare wishful thinking is. En dan moet het sneller aan de bak dan gedacht om de ploeg voor volgend seizoen weer een gezicht te geven. Maaseik is alvast drie sterke basisspelers kwijt: de toekomst van Ferre Reggers ligt in Italië, Treial verhuist naar Roeselare en Protopsaltis heeft een transfer naar Panathinaikos op zak.

Sets: 19-25, 25-19, 27-29, 19-25

MAASEIK: Vanker 2 (Thys), Protopsaltis 12, Fornes 9 (Hetman), Reggers 24, Bartos 6 (Baghdady 8), Treial 6 (Baghdady). Libero: Perin

ROESELARE: D’Hulst 2 (Ahyi), Tammearu 19, Coolman 8 (Rotty), Kukartsev 22, Verhanneman 6 (Rotty), Fasteland 10 (Depovere 1). Libero: Deroey

TITELFINALES (best of 5)

Roeselare - Maaseik 3-1

Maaseik - Roeselare 1-3

VRIJDAG

20.30u. Roeselare - Maaseik

Indien nodig

9/5 Maaseik - Roeselare

12/5 Roeselare - Maaseik