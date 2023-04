Roeselare wint eerste titelfinale: gunt Maaseik een set en daarnaa ‘kletse, kletse’

Hij is nog maar 19, wordt 20 op 18 juli, een dag na Wout Wijsmans (45) – icoon van het Belgische volleybal én manager van de aanstormende talent. Ferre Reggers vrijt met Anna Koulberg (18) – fonkelend talent bij de Yellow Tigers – en schermt met de interesse van Italiaanse clubs, Milaan voorop. Reggers, sinds maandag Rookie van het Jaar, had zich in de beginfase onderscheiden waardoor Roeselare op achtervolgen was aangewezen. Maar twee foutjes in de slotfase gaven de thuisploeg een steuntje om aan te sluiten (23-23). Bartos gaf vervolgens de aanzet en Reggers rondde af na 24-25.

Protopsaltis sterk

Het was telkens dat tikkeltje meer bij Tammearu – nog maar 22 –, vaak beslissend. Jammer dat hij de club verlaat en volgend seizoen Tours zal versterken. Maaseik liet niet af en probeerde in de vierde set te counteren. Dat rendeerde, hoofdzakelijk langs Protopsaltis – wat een speler, op weg naar Panathinaikos– én Reggers én Treial, de Estse middenman die een paar keer flagrant in de fout ging en… volgend seizoen bij Roeselare speelt. Maaseik leek op weg naar een beslissende vijfde set, maar dé kentering viel na 21-22 met een blok van Pieter Coolman (34) op de ‘slappe’ Bartos – «nog één seizoen, zegt hij, en dan stoppen» – wat zo jammer zou zijn. Maaseik verspeelde alle kansen op een tiebreak want een gemiste opslag van de ingevallen Baghdady én de onstuitbare Tammearu leverden Roeselare een eerste matchbal op. Nog even ‘on hold’ gezet door de sterke Protopsaltis, maar een gemiste service van Treial zette Roeselare in een zetel met een bonus op weg naar de tweede finale, dinsdag in Maaseik.