Roeselare slokop op Volleyproms: Kukartsev beste speler, Vanmedegael beste coach

De Volleyproms – sinds 1989 de verkiezing van Speler, Speelster en Coach van het Jaar – gaven in het verleden vaak aanleiding tot verhitte discussies na dubieuze uitslagen. Er heerste zelden eensgezindheid over een of ander resultaat. Niet bij deze editie, helemaal opgeëist door Roeselare: Pablo Kukartsev is verkozen tot Beste Speler en Steven Vanmedegael tot Coach van het Jaar.

Volledig scherm Speler van het Jaar Pablo Kukartsev na de stunt in Modena bejubeld door ploegmaat Tammearu, met Stijn D'Hulst op de achtergrond. © CEV

Dat Roeselare zich ook Europees getoond heeft, zeg maar zich heeft onderscheiden met een finale in de CEV Cup na stunts tegen Italiaanse topteams als Piacenza en Modena, zal ongetwijfeld meegespeeld hebben in het stemgedrag – voor de eerste keer louter voorbehouden aan spelers en coaches. Roeselare raasde bovendien als een pletwals door de Lotto Volley League: ongeslagen leider in de reguliere competitie en winnaar van de Champions Play-Offs, waardoor het vrijdag als topfavoriet aan de titelfinales met Maaseik begint. Het team won ook op autoritaire wijze zijn 15de Beker van België. Op alle fronten dominant, met de Argentijn Pablo Kukartsev als ‘puncher’, Stijn D’Hulst als de onnavolgbare dirigent en Steven Vanmedegael als de architect van het succesteam.

Volledig scherm Steven Vanmedegael, de triomferende coach van Roeselare. © BELGA

Het merkwaardige parcours van Steven Vanmedegael (36) werd eindelijk (!) beloond en erkend met de titel Coach van het Jaar. Hij verdiende die prijs al vroeger, neem nu 2021 toen hij met Roeselare alles won en óók stuntte tegen Italiaanse teams. Op de Volleyproms werd hij toen verrassend voorafgegaan door Frank Depestele die beloond werd voor zijn sterk debuut bij Menen. Het ontlokte recent na de Europese finale de volgende woorden bij Vanmedegael: «Coach van het Jaar? Nee, daarvoor trap ik in het milieu op te veel schenen. De stemming draait rond populariteit en heeft weinig met het sportieve te maken.»

Maar kijk, deze keer is het wél bingo. Na vier kampioenstitels en drie bekers als assistent van Emile Rousseaux, twee titels (straks een derde?) en vier bekers als hoofdcoach wordt zijn parcours van tien jaar bij Roeselare bekroond met een individuele prijs.

Kukartsev & D’Hulst

In 2021 was het tien jaar na Frank Depestele dat nog eens een spelverdeler uit het referendum kwam als Speler van het Jaar. Een verademing toen na een dictatuur van ‘hitters’. Stijn D’Hulst betonneerde intussen zijn status van ‘passeur met Europese glans’. Onnavolgbaar. Intelligent in keuzes bij zijn spelverdeling, flitsend en accuraat. Draagvlak voor het succes van dit Roeselare. Dé verklaring ook voor het boerenjaar van de Argentijnse hoofdaanvaller Pablo Kukartsev, die bij de gratie van zijn passeur boven zichzelf kon uitstijgen en daardoor gisteravond werd verkozen tot Beste Speler. Hij maakte tijdens de Europese campagne ook indruk op de Italianen en zal zich al lichtjes beklaagd hebben dat hij (te) vroeg getekend heeft voor een transfer naar de Franse competitie, bij Tourcoing.

De titel Speler van het Jaar wordt sinds 1971 al 53 edities lang uitgereikt (vanaf 1989 onder de titel Volleyproms, red.): Stijn D’Hulst was de achtste spelverdeler en kon met een tweede verkiezing in de ranking van de passeurs op de 5de plaats komen, achter Jef Mol (5x), Roger Maes (4x), Ben Croes (3x) en Frank Depestele (3x), maar vóór Jan De Brandt (1x), Kris Tanghe (1x) en Vital Heynen (1x). D’Hulst blijft nu hangen op één titel van Beste Speler, want onder de favorieten bij deze editie wordt hij nipt voorafgegaan door zijn ploegmaat, de hoofdaanvaller.

Volledig scherm Nova Marring en Anna Koulberg, de twee laureaten van Asterix Avo Beveren. © Guy Verbraeken/RV

Asterix Avo dominant

Bij de vrouwen gingen alle prijzen naar bekerwinnaar Asterix Avo Beveren: de Nederlandse international Nova Marring werd uitgeroepen tot Speelster van het Jaar, Kris Vansnick viel voor de tweede keer in de prijzen als Beste Coach (na zijn eerste succes in 2021) en het aanstormende talent en Yellow Tiger Anna Koulberg is de Rookie van het Jaar. Asterix Avo is inmiddels de titelfinales met Gent het best gestart met een 2-3-zege. Zaterdag volgt in Beveren de tweede finale, maandag al meteen de derde clash.

SPELER VAN HET JAAR

Pablo Kukartsev (Roeselare)

Stijn D’Hulst (Roeselare)

Ferre Reggers (Maaseik)

MANNENCOACH VAN HET JAAR

Steven Vanmedegael (Roeselare)

Jan Van Huffel (Gent)

Fulvio Bertini (Maaseik)

ROOKIE VAN HET JAAR (jongens)

Ferre Reggers (Maaseik)

Robbe Van de Velde (Aalst)

Martin Perin (Maaseik)

SPEELSTER VAN HET JAAR

Nova Marring (Asterix Avo)

Charlotte Krenicky (Asterix Avo)

Nina Coolman (Oudegem)

VROUWENCOACH VAN HET JAAR

Kris Vansnick (Asterix Avo)

Fien Callens (Oudegem)

Cristina Moga (Antwerpen)

ROOKIE VAN HET JAAR (meisjes)

Anna Koulberg (Asterix Avo)

Eline Van Elsen (Gent)

Caitlin Van de Perre (Antwerpen)

SCHEIDSRECHTER VAN HET JAAR

Wim Cambré

Marie-Catherine Boulanger

Koen Luts

BESTE BELG IN BUITENLAND

Mannen: Wout D’Heer (Trentino)

Vrouwen: Kaja Grobelna (Chieri)

CAREER ACHIEVEMENT AWARD

Mannen: Jelle Sinnesael (Menen)

Vrouwen: Nina Coolman (Oudegem)

MVP LOTTO VOLLEY LEAGUE

(op basis van scoutingcijfers)

Mannen: Gil Hofmans (Guibertin)

Vrouwen: Kory White (Hermes Oostende)