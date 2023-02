Stijn D’Hulst, Pablo Kukartsev en Matthijs Verhanneman werd volle rust gegund. Vaste middenman Pieter Coolman mocht zijn kunsten etaleren op de hoek. In wissel met youngster Seppe Rotty. In die atypische opstelling haalde de Braziliaan Leite Costa uit naar 9-15. Borgworm kreeg zijn foutenlast niet onder controle. Hoofdaanvaller Roman Abinet had het moeilijk om te scoren: 19-25. Ongeveer hetzelfde scenario ontspon zich in de tweede fase. Met een goede Madsen en een aanklampende Abinet. Maar de thuisploeg zou over de hele match slechts twee bloks optrekken tegen vijftien voor de Knackies. Via 20-25 stond het weldra 0-2. Dan kabbelde deze ongelijke strijd langs 12-21 en 13-24 naar zijn einde. De Noor Rune Fasteland trof raak bij de tweede matchbal. Michiel Ahyi werd gelauwerd als MVP. Aanvallend groeide een ruim verschil: 37 treffers voor de thuisploeg, 51 voor de bezoekers. Roeselare mag zich nu opmaken voor de bekerfinale van volgende zondag (26/2) in het Sportpaleis in Antwerpen. Illustere buur Decospan Menen scherpt de messen. (PLG)