Roeselare recordhouder met 15de Beker na 3-0 tegen Menen

Roeselare - Menen: 32-0 (25-18, 25-23, 25-22)

Roeselare viert zijn 15de Beker van België

Recent in competitieverband nog verrassend de evenknie (3-2), moest Menen gisteren snel zijn meerdere erkennen. De onmacht vertoonde zich al vroeg in de openingsset (slap in offensief rendement – 29%; breekbaar in receptie – 37%). Met zulke cijfers geraak je niet ver in een duel met Roeselare, dat zijn overmacht vertaalde in cijfers: 64% offensief, 69% in receptie. Bij 16-11 in de eerste set werd Capet bij Menen vervangen door Vanneste, die zich wat meer zou tonen. Menen sprokkelde vooral punten langs de jonge Dermaux (komt uit de C-ploeg van Roeselare) en in set twee langs Sinnesael (sterk in blok in set twee). De schuchtere pogingen in het verweer werden al even snel afgeremd door beide middenmannen (Coolman & Fasteland) en een weer bijzonder efficiënte Koukartsev. Roeselare benutte in de finale optimaal zijn meerwaarde in routine en klasse.



Lichte hoop borrelde op mij Menen in set twee: van 19-16 naar 21-20, deels door kleine foutjes bij de tegenstander en met bloks van Sinnesael. Tot Koukartsev zich weer liet gelden. Ook in set drie kroop Menen dicht in het spoor (23-22). Na een gemiste opslag van de ingevallen Dedeyne en een outbal van Hänninen viel toch het doek.

Tranen bij Menen

Tranen bij de jonge garde van Menen. «Tuurlijk zijn we ontgoocheld», reageerde coach Frank Depestele. «We zijn niet in de wedstrijd geraakt. Simpel, Roeselare was gewoon sterker. Hun rendement in aanval flirtte met de 65-70%, dan wordt het wel heel moeilijk. Sommige spelers bij ons waren zeker onder de indruk van de omstandigheden, ze waren ook daardoor nooit zichzelf. Maar nog meer de tegenstander op het terrein heeft ons onderuit gehaald.»

Uitbundige vreugdetaferelen bij Roeselare. Coach Steven Vanmedegael stond te glunderen. «Onze eerste set was bijna perfect, in opslag en blok-‘defence’. We zijn toen nooit onder druk gezet. Daarna hebben we te weinig gescoord op momenten dat het moest. Zo hebben we Menen onnodig laten naderen. Maar ik vond het een fijne finale, met een geweldige ambiance, ook dankzij Menen. Hun supporters bleven achter de ploeg staan, ook in de achtervolging. Dat creëerde een fijne sfeer. Chapeau!»

Rotty met vertrouwen

«We waren een beetje gerust toen in het begin van de week Tammearu uitviel», merkte Vanmedegael nog op. «Seppe Rotty die moest invallebn had lange tijd niet gespeeld. Ik zag hem in de wedstrijd af en toe op de adem trappen, maar hij heeft het fantastisch gedaan. Dit is de kracht Roeselare, we kunnen pieken naar moment als deze. Dat is weer eens gebleken.»

Verhanneman tegenover het driemansblok Van Hoyweghen, Van de Velde, Vanneste

Roeselare plukte andermaal de vruchten van sterk spel door het midden (Coolman-Fasteland), zijn getunede ‘pipe’-aanvallen en heeft met de Argentijn Koukartsev een aparte speler die heel beslissend is. Vanmedegael: «Een fantastische volleyballer, van een uitzonderlijk niveau voor het Belgische volleybal. We gaan er nog van genieten, zo lang als het kan.»