Roeselare met golden set naar halve finale CEV Cup

Roeselare was niet onaardig gestart en bouwde in de eerste en tweede set telkens een vierpuntenkloof uit. Eerst onder impuls van Coolman en Koukartsev (9-14) en later door het rendement van Verhanneman (18-22). Maar Maaseik liet niet begaan en vocht telkens terug, op karakter, scherper, doeltreffend en genadeloos. Vier setballen in de tweede beurt werden na 21-24 uitgeveegd. Grote bezieler bij de thuisploeg bleef de 19-jarige Ferre Reggers (53% in set één, 50% in set twee, 73% in set drie en vooral dodelijk efficiënt op cruciale momenten).