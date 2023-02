Roeselare makkelijk voorbij mak Maaseik

Zoals verwacht startten de twee ploegen met een licht vertimmerde opstelling. Bij Maaseik zat Protopsaltis zelfs niet in de selectie en stonden spelverdeler Aloisi en middenman Thys in de basis. Zelfde verhaal bij Roeselare waar Depovere als setter startte en Ahyi in de aanval geposteerd werd. Maaseik nam de beste start via Cox en Bartos, maar bij 9-10 vond Coolman een eerste keer een opening in het middenveld. Fastland tekende voor een eerste kloofje, maar Maaseik klampte aan via Cox. De bezoekers waren duidelijk beter bij de les want Verhanneman en Ahyi gaven de thuisploeg over 18-22 het nakijken. Geen beterschap bij Maaseik in de tweede set. Roeselare speelde zo goed als foutloos met een hoofdrol voor Ahyi en Tammeru terwijl de Limburgers geen vuist konden maken. De West-Vlamingen hadden over 12-17 snel uitzicht op een 0-2 voorsprong. Ook de inbreng van Fornes, Reggers en Vanker bracht in set drie slechts even wat zoden aan de dijk. Maaseik klom naar 14-13, maar Roeselare sloeg over 15-20 keihard terug.