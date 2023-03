Roeselare klopt wereldtoppers in eerste halve finale CEV Cup

VOLLEYBAL CEV CUPWat een verrassing, wat een wedstrijd! Niet Piacenza met zijn olympische toppers en wereldkampioenen, maar Roeselare – de Belgische competitieleider – domineerde deze eerste halve finale van de CEV Cup. Het overwicht van de Italianen duurde tot 2-7 in de openingsset. Daarna was het al Roeselare wat de klok sloeg. Dominant door het midden (Coolman-Fasteland), efficiënt op de hoeken (Kukartsev, Verhanneman, Rotty), spectaculair in verdediging (Deroey) en magistraal aan de pass (D’Hulst). Roeselare heeft volgende week in Piacenza genoeg met twee sets om zich te plaatsen voor de Europese finale.

Roeselare - Piacenza: 3-0 (25-20, 25-23, 25-23)

Volledig scherm Kukartsev spijkert de bal voorbij het duoblok van Alonso-Romano. © VDB

Piacenza had zijn Cubaanse topper Simon thuisgelaten, uit voorzorg – de middenman sukkelt met een lichte rugblessure. Een aderlating, toch wel. Roeselare startte behoorlijk onder de indruk van die wereldtoppers aan de andere kant van het net. De hoge opslagdruk van Lucarelli deed pijn: 2-7. Een groter overwicht zou Piacenza in het vervolg van de wedstrijd niet afdwingen. En dat was hoogst merkwaardig. Roeselare zette vroeg een offensief in dat opzienbarend was en verontrustend voor de bezoekers. Met gerichte opslagen op Leal nam de Belgische competitieleider afstand. Leal zou er alle vertrouwen bij verliezen, ook in aanval. Het offensief rendement door het midden (Coolman en Fasteland) en op de hoek bij Kukartsev (67%), Verhanneman (60%) en Rotty (60%) creëerde een boost voor de rest van de wedstrijd. Roeselare speelde één van zijn betere wedstrijden, met een statement ook in verdediging.

D’Hulst de leider

Alle egards waren voor Stijn D’Hulst aan de pass, die al zijn pionnen liet uitblinken. De Italianen keken grote ogen telkens toen Kukartsev uitpakte en nog meer bij de durf en de dash waarmee Rotty sierde, de youngster van 21.

In set twee leunde de Italiaanse bekerwinnaar heel dicht tegen de vernedering aan: 18-12. Moment waarop bij de achtervolger Leal even werd gewisseld én ook de hoofdaanvaller Romano uit beeld verdween. Na 22-16 zag Lucarelli de kans schoon om zijn kwakkelend team weer in stelling te brengen – hij was de enige tegenstander die Roeselare gisteravond kon pijnigen. Na 23-22 en 24-23 was het Rotty die het verlossende punt scoorde en de afgeladen Tomabelhal – dat was lang geleden – in vuur en vlam zette.

Volledig scherm Vreugdemoment bij Rotty, Verhanneman, Fasteland, D'Hulst, Kukartsev en Deroey © VDB

Kukartsev uitblinker

Roeselare zat op rozen met de verrassende 2-0-setvoorsprong. En de pret was nog niet op: Roeselare bleef ook in de derde set de toon aangeven: 14-8 en een eerste matchbal bij 24-21. De foutenlast bij Piacenza kende geen grenzen. Terwijl Roeselare de wedstrijd onder controle hield. En de spanning liet toenemen met twee gemiste matchballen: 24-23. Het was Kukartsev, gisteravond de absolute uitblinker, die het slotpunt scoorde.

De euforie was niet te temperen bij een dolgedraaid Roeselare, terwijl Piacenza – het hoofd dieper tussen de schouders – met veel vraagtekens afdroop.

ROESELARE: D’Hulst 1 (Ahyi), Rotty 12, Coolman 10, Kukartsev 18, Verhanneman 9, Fasteland 5 (Depovere). Libero: Deroey

PIACENZA: Brizard 3, Lucarelli 10, Alonso 6 (Recine), Romano 4 (Gironi 7), Leal 8 (Recine, Basic 5), Caneschi 4. Libero: Scanferla