Roeselare klopt vlotjes rode lantaarn Achel en komt aan de leiding

Coach Vanmedegael liet net als vorige week weer een paar basisspelers rusten. Rotty en Leite speelden op de plaatsen van Verhanneman en Fasteland. Achel startte niet onaardig en kwam dankzij de aanvallende impulsen van Staples en Dahl zelfs op voorsprong. Na de 9-9 nam Roeselare het echter helemaal over. Koukartsev toonde zich weer onfeilbaar met een offensieve 4 op 4. Tammearu had het aanvankelijk moeilijker om zich door te zetten, maar zou finaal toch een stevige partij afwerken en tot man van de match uitgeroepen worden.

In de tweede set liet de thuisploeg vooral blokkerend van zich spreken. Achel stootte op een muur van zowel Koukartsev, Leite als Rotty. De Limburgers zagen dan hun vlotst scorende speler Dahl uitvallen met een voetblessure. Hij werd door zijn teammakkers van het parket gedragen. Een duidelijk aangeslagen Achel kon zich nooit meer in de wedstrijd volleyballen. In de derde set was bij 11-4 al duidelijk dat Roeselare aan het langste eind zou trekken. Het wipt zo over Gent naar de leidersplaats. Achel blijft met de rode lantaarn opgezadeld.