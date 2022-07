Roef en Hjulsager willen met AA Gent Supercup winnen: “Het blijft een trofee”

Davy Roef werd een week geleden voor de tweede keer papa. “We zijn blij dat ze er is”, glundert de keeper gevraagd naar dochtertje Cilou. Hij leeft echter met volle focus toe naar de Supercup tegen Club Brugge, zondagavond. “Het wordt de eerste Supercup die ik speel. De allerbelangrijkste prijs is dat niet. Maar we willen het ook niet laten liggen. Het draait niet enkel om prestige. De Supercup blijft een trofee. Ik hoop dat we de eerste prijs van het seizoen kunnen pakken. Of we op ons beste niveau zullen zijn, is een vraagteken. Maar dat geldt ook voor Club Brugge.”

Hoe dan ook is de Supercup een test voor het nieuwe seizoen - volgende week start de competitie al. “We hebben tijdens de voorbereiding enorm hard gewerkt”, vertelt Roef. “Fysiek staan we er. Er zijn wel een aantal kleine blessuregevallen (onder meer Odjidja en Depoitre,... red.), maar op lange termijn hebben we een brede basis gelegd voor de rest van het seizoen.”

Hjulsager in basis?

Door de blessurelast lijkt Andrew Hjulsager alvast zijn opwachting te maken in de basis. De Deense offensieve middenvelder maakte een uitstekende indruk in de galamatch tegen FC Midtjylland. “Ik voel me goed én fit. Vorig seizoen kreeg ik af te rekenen met blessureleed, waardoor ik me niet ten volle kon tonen. Eens fit was het moeilijk om me in de ploeg te knokken.”

Maar, zegt Hjulsager: “Ik ben stilaan weer de oude. Dit seizoen wil ik weer uitgroeien tot een van de beste spelers in de competitie op mijn positie. Ik wil mijn topniveau weer bereiken en mezelf een heel jaar tonen.”

Te beginnen zondag in de Supercup. “De eerste trofee!”, is hij enthousiast. “We gaan ons best doen om te winnen. De match tegen Midtjylland, een Deense topclub, was een goede test. Nu is het tijd voor het echte werk.”

