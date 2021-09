Rode Duivels zetten met vlotte 3-0-zege tegen Tsjechië opnieuw een reuzenstap richting kwalificatie voor het WK

Rode DuivelsJob done voor de Rode Duivels. Een sterk België rekende vanavond af met Tsjechië in het Koning Boudewijnstadion: 3-0. Jubilaris Lukaku effende al snel het pad, Hazard en Saelemaekers dikten aan. De kwalificatie voor het WK in Qatar is nu zo goed als zeker.

Nog voor de wedstrijd van vanavond was begonnen, was de ster van de avond al gekend. Romelu Lukaku trad toe tot de ‘Club van 100’. Een trotse Big Rom werd op fraaie wijze in de bloemetjes gezet en kreeg er een leuke fotokader bovenop. De huldiging werd gevolgd door een indrukwekkende minuut stilte en applaus voor de overleden Wilfried Van Moer.

Eens de bal rolde, ging het feestje van Lukaku gewoon door. Na nog geen minuut kon hij nét niet bij een te korte terugspeelbal. Het bleek een uitstel van zeven minuten voor de Tsjechen. Vanaken - verrassende basispion - verstuurde de perfecte dieptepass, afronden oog in oog met Vaclik was een koud kunstje voor Big Rom. Nummer 67 in honderd interlands. Het Belgisch overwicht meteen verzilverd.

De Duivels rustten nadien niet op hun lauweren, integendeel. Het spelplezier spatte ervan af, Tsjechië leek in niets op de ploeg die het onze jongens in maart knap lastig maakte. Carrasco trapte voorlangs en werd afgeblokt, Lukaku vond invallersdoelman Stanek op zijn weg. België speelde haast met Tsjechië, en dat vertaalde zich uiteindelijk ook in een verdubbeling op het scorebord. Gewéldige combinatie tussen Tielemans, Vanaken en Hazard, de kapitein rondde netjes af. Eerste goal als international sinds 16 november 2019 voor Hazard, die een uitstekende eerste helft speelde. Net als Vanaken overigens. De middenvelder van Club Brugge pakte uit met twee (fraaie) assists.

Na de pauze sloop er gemakszucht in de ploeg bij de Duivels. Vydra profiteerde daar meteen van en mocht alleen voor Courtois aanleggen. Gelukkig staat onze nationale doelman op zo’n momenten meer dan eens pal. Geen aansluitingstreffer. Lukaku dwong Stanek tussendoor nog eens tot een goeie redding, maar toch waren de Duivels slechts een schim van de dominante ploeg uit de eerste helft. Want ook op het uur moest Courtois alles uit de kast halen op een uithaal van Hlozek. Hij schreeuwde het - terecht - uit.

Courtois’ woorden bleken een fameuze wake-up call. Amper een kleine twee minuten later legden de Duivels de match met een klinische tegenprik in een definitieve plooi. Hakje Hazard, sublieme tik Lukaku en de afronding van de ingevallen Saelemaekers: 3-0. Opnieuw een héérlijke treffer en bovendien de eerste voor Saelemaekers als Rode Duivel. Doelpuntenmakers Lukaku en Hazard kregen nog hun applausvervangingen. De kamerbrede glimlachen zeiden veel over hun spelvreugde. Big Rom is er, net als Vertonghen, overigens niet bij woensdag in Wit-Rusland. Beide heren slikten hun tweede gele kaart deze voorrondes.

Prima overwinning van de Rode Duivels, die hen naar eenzame hoogte in de WK-kwalificatiegroep katapulteert. Mathematisch is groepswinst nog niet binnen, maar de tickets voor Qatar kunnen - zeker met nog matchen tegen Wit-Rusland en Estland in het verschiet - stilaan geboekt worden.

