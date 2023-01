Rode Duivels oefenen op 28 maart in Keulen tegen Duitsland

Voetbal Fans van Atlético hangen pop van Vinicius onder brug te bengelen, maar Brazilia­nen van Real nemen op geweldige wijze wraak in stadsderby

Zoet is de smaak van revanche in zeker het Braziliaanse kamp van Real. Met een opblaasbare pop met het shirt van Vinicius Jr, vastgebonden vanop een brug in Madrid, choqueerden de fans van Atlético eens te meer richting de Braziliaanse aanvaller. Ook het bijhorende spandoek liet weinig aan de verbeelding over: ‘Madrid haat Real’. Samen met zijn Braziliaanse landgenoot Rodrygo diende Vini de Altéti-fans van antwoord. Twee geweldige goals, zeker die van Rodrygo, in een 3-1-zege na verlengingen in de kwartfinale van de Copa del Rey.

