Rode Duivels Futsal zien EK-kansen slinken na pijnlijke 4-3 nederlaag in Montenegro

Geen beterschap

De tweede helft begon zo mogelijk nog slechter dan de eerste. Na amper één minuut was het nu aan Rahou om balverlies te leiden. Andermaal kon Mugosa de fout afstraffen. Enkele minuten later zorgde Vidakovic na een nieuwe fout voor de 3-1. Meteen stonden de Rode Duivels met de rug tegen de muur. Dilliën kon vrij snel de aansluitingstreffer scoren. De Belgen gingen op zoek naar treffers en Ghislandi trof de lat. Toch kon men de thuismuur moeilijk slopen. Leo miste op een haar na de gelijkmaker. Op counter lukte Vidakovic de 4-2. Veldspeler Leo ging als vliegende keeper spelen. Het bracht geen zoden aan de dijk. Montenegro bleef goed georganiseerd zaalvoetballen. De aansluitingstreffer van Ghislandi kwam te laat om het resultaat nog te beïnvloeden. Meteen hadden de Montenegrijnen hun eerste overwinning in deze kwalificatiepoule op zak.

Sababti

Ahmed Sababti bleef groots na de pijnlijke nederlaag. “Het was gewoon niet goed genoeg. Dit verlies is echt wel een opdoffer en dat beseft de hele groep. Montenegro toonde gewoon meer grinta. Neen, van onderschatting was geen sprake. Bij de rust was er ook geen man overboord. De bondscoach vroeg ons ook om te blijven voetballen en een tandje bij te steken. Dat zat er nooit in. In de tweede helft kregen we wel kansen, maar de individuele fouten werden afgestraft. Op dit niveau is dat niet verwonderlijk. Zelfs als je een mindere dag hebt, moet je professioneel genoeg zijn om de wedstrijd alsnog naar je hand te zetten.”