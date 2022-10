Rode Duivels Futsal winnen vlot eerste kwalificatiematch voor WK tegen Oostenrijk

FutsalDe Rode Duivels zijn hun WK-campagne goed begonnen. In de nieuwe sporthal in Roosdaal vatte de ploeg de koe meteen bij de horens. Het resulteerde in een riante 11-0-overwinning. Zaterdag staat er een zware verplaatsing naar Georgië op het programma. In maart volgen de terugwedstrijden van dit eerste luik.

De Rode Duivels begonnen gretig aan hun wedstrijd. In de eerste twee minuten resulteerde dat al in twee kansen. Uiteindelijk was het Soufian El Fakiri die met een afstandsschot de score mocht openen. “Die eerste bal voelde meteen goed aan. Door de vroege voorsprong was de druk in die aanvangsfase toch meteen wat weg. We beseften allemaal dat we die eerste wedstrijd moesten winnen om onze kwalificatiekansen niet van bij de start te hypothekeren.” Onze landgenoten gingen door op het elan en Rahou verdubbelde op hoekschop de score. Op aangeven van Adnane lukte Dahbi de 3-0. El Fakiri scoorde een tweede keer. “Ik moet toegeven dat ik bij de 4-0 wat hulp van de Oostenrijkse goalie nodig had. Hij liet de bal door zijn handen glippen, maar uiteraard nam het de laatste twijfel weg bij de supporters.” Grello zorgde voor de 5-0-ruststand.

Volledig scherm Soufian El Fakiri deelt zijn vreugde met zijn zoon die in de tribune zit. © Photo News

Tweede helft

Na de rust zakte het spelniveau aanvankelijk even, tot Rahou elke mond van verbazing liet openvallen. Met een onwaarschijnlijke hak- en schaarbeweging gevolgd door een halve pirouette lepelde hij over de hoofden van zijn tegenstanders in doel. Zoiets moet het ongeveer geweest zijn. Een weergaloze wereldgoal die ongetwijfeld een hit zal worden op de sociale media! Meteen kon het doelpuntenfestival hervat worden. Yachou scoorde twee keer in evenveel minuten. Sababti, Dillien (twee keer) maakte het futsalfestijn compleet.

Volledig scherm Omar Rahou schreeuwt het uit, nadat hij een magistraal werelddoelpunt maakte. © Photo News

Bondscoach Karim Bachar

Na afloop van de interland was bondscoach Karim Bachar tevreden met het resultaat. “De cijfers zijn één zaak, maar de manier waarop we gespeeld hebben stemt me uitermate tevreden. Van de eerste tot de laatste minuut hebben we dominant kunnen voetballen. Iedereen heeft speelminuten gekregen. Uiteraard heb ik genoten van het werelddoelpunt van Rahou. In aanval mag hij zich uitleven. Hij weet dat. Op dat moment zijn er immers geen risico’s verbonden aan zijn spel. Wees maar gerust, zijn doelpunt zal inderdaad de wereld rondgaan. We hebben aangetoond dat we klaar zijn voor de tweede match zaterdag in Georgië.”

Volledig scherm Net als Soufian El Fakiri en Jawad Yachou scoorde ook Steven Dillien twee keer tegen Oostenrijk. © Photo News

Georgië

Soufian El Fakiri treedt zijn bondscoach bij. “Vanaf de eerste minuut konden we tegen de Oostenrijkers vertrouwen tanken. Winnen was een must. Het komt er nu op aan om te bevestigen in de Georgische hoofdstad Tblissi. We zijn er ons van bewust dat dit een tegenstander wordt van een heel ander niveau. Het land telt tien genaturaliseerde Brazilianen. De Georgiërs waren recent nog actief op het EK. Donderdag reizen we af en het belooft een vermoeiende trip te worden. Gelukkig is er tijd om nadien te recupereren.”

Volledig scherm Deze Rode Duivels versloegen Oostenrijk en moeten het zaterdag waarmaken tegen Georgië. © Photo News

Ploegen en doelpunten

België : Vrancken, Rahou, Ahmed Sababti, Dillien, Grello (starters), Idrissi, Abdelhakim Sababti, Adnane, Yachou, El Fakiri, Bouzid, Dahbi, Vanderheyden, Buyl.

Oostenrijk : Hemmelmayer, Jatic, Skrgic, Steinwandtner, Muharemovic (starters), Sadilek, Vukovic, Meitz, Binder, Flögel, Bicer, Leeb, Rajkovic, Kreka.

Doelpunten : 5’ El Fakiri (1-0), 8’ Rahou (2-0), 11’ Dahbi (3-0), 12’ El Fakiri (4-0), 16’ Grello (5-0), 14’ Rahou (6-0), 28’ en 30’ Yachou (7-0 en 8-0), 35’ Ahmed Sababti (9-0), 36’ en 38’ Dillien (10-0 en 11-0).

Geel : Bicer, Binder, Meitz.

Volledig scherm Bondscoach Karim Bachar heeft terecht felicitaties voor doelschutter Omar Rahou. © Photo News