Rode Duivels Futsal behalen tegen Macedonië eerste zege in EK-kwalificatie

FutsalNa het gelijkspel tegen Finland mochten de Rode Duivels hun tweede wedstrijd in de poule zeker niet verliezen om hun kansen op kwalificatie voor het EK 2022 in Nederland te vrijwaren. Onze landgenoten speelden tegen Montenegro een zeer degelijke wedstrijd. Een homogeen team met Omar Rahou als orkestmeester won finaal met 6-2. Technisch directeur Roberto Martinez zag dat het goed was.

Omar Rahou – tegen Finland al de grote uitblinker – opende andermaal sterk. Na anderhalve minuut spel kon hij van dichtbij een collectieve aanval afronden. De Montenegrijnen staken fysiek van wal. Na vijf minuten hadden ze al drie ploegfouten achter hun naam staan. Ahmed Sababti kon na zes minuten de voorsprong verdubbelen. Hij rondde een individuele actie netjes af. Een collectief sterke nationale ploeg kon blijven teren op de klasseflitsen van Rahou. Het zorgde voor een resem kansen. Op slag van rust lukte Corovic echter de aansluitingstreffer. Rahou had toen even geblesseerd het veld moeten verlaten. “Na het gelijkspel tegen Finland wisten we dat we tegen Montenegro absoluut moesten winnen. Vier op zes is een degelijke start. Met minder punten zouden we in de poule meteen achter de feiten moeten aanhollen. Daarom kozen we voor een snelle opening.”

Nieuw elan

Het late tegendoelpunt van Montenegro was een fikse waarschuwing. De Rode Duivels – opnieuw met Rahou in de ploeg – staken een tandje bij en kregen meteen enkele kansjes. Leo kon van dichtbij onze landgenoten opnieuw een comfortabele voorsprong bezorgen. Dilliën lukte van op ruime afstand de bevrijdende 4-1. Van dichtbij scoorde hij het vijfde doelpunt. “Scoren voor de nationale ploeg is altijd leuk, maar het is belangrijker dat we de drie punten op zak hebben. Ik denk ook dat we een gave prestatie weggaven. Het tempo ging na de rust nog de hoogte in, zodat we de tegenstander onze wil konden opleggen. Het is onze intentie om in de poule bij de beste twee te eindigen. De vlotte winst tegen Montenegro is in dat opzicht een goede opstap.”

Roberto Martinez

Iljia Mugosa lukte de 5-2, Ettalaki de 6-2. Roberto Martinez, technisch directeur van de voetbalbond, was andermaal present. “Dit was een heel andere wedstrijd in vergelijking met die tegen Finland. Montenegro scoorde voor ons op een zeer slecht moment. Net voor de rust. Het kwam er op aan om met de juiste ingesteldheid uit de kleedkamer te komen. Dat gebeurde ook. De Rode Duivels konden meteen kansen afdwingen en de kloof uitdiepen. Vier punten op zes is zeker geen slechte start. Sommigen waren misschien ontgoocheld na het gelijkspel tegen Finland. De Finnen waren echter een sterke tegenstander. Tegen Montenegro heeft iedereen gedaan wat moest. We behouden onze kwalificatiekansen op het EK. Dat is de verdienste van coach Karim Bachar en zijn hele equipe. In maart wacht er ons tegen Italië een nieuwe uitdaging.”

De ploegen

België: Idrissi, Rahou, Dahbi, Adnane, Leo (starters), Meyers, Abdelhakim Sababti, Ahmed Sababti, Dillien, Diniz, Ghislandi, Ettalaki, El Fakiri, Paulus.

Montenegro: Sekulic, Corovic, Ilija Mugosa, Spasojevic, Obradovic (starters), Djurkovic, Cirkovic, Markovic, Vukovic, Ivan Mugosa, Vidakovic, Vuletic, Milicic, Mulabecirovic.

Doelpunten: 2’ Rahou (1-0), 6’ Sababti (2-0), 20’ Corovic (2-1), 23’ Leo (3-1), 27’ en 29’ Dillien (4-1 en 5-1), 32’ Iljia Mugosa (5-2), 39’ Ettalaki (6-2).