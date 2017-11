Rode Duivel Nacer Chadli maanden out, West Brom boos op Martínez Kristof Terreur en Stephan Keygnaert

09u13 0 BELGA West Brom kijkt boos naar Roberto Martínez, die zich op zijn beurt zorgen maakt. Nacer Chadli, zijn eerste back-up op beide flanken, scheurde op training een hamstring af. Een onbeschikbaarheid van minstens drie maanden dreigt. Zonder ritme, maar fris naar het WK?

Tony Pulis, trainer van West Bromwich Albion, stak gisteren zijn ontgoocheling niet weg. Hoewel hij Nacer Chadli (28) dit seizoen amper gebruikt, haalde hij uit naar Roberto Martínez en de Belgische bond. Omdat die het hadden aangedurfd een speler zonder ritme en met zijn kwaaltjes twee keer op te stellen in vijf dagen. "We zijn ontgoocheld dat hij twee keer 90 minuten (tegen Japan 'maar' 83 minuten, red.) speelde bij België en dat hij zich uiteindelijk blesseerde op training. Chadli miste een deel van de voorbereiding. Wij gebruikten hem ongeveer elke anderhalve match. Hij voelde zich nooit 100 procent fit. Dat hij dan twee keer in een korte periode voor België speelde, is uiteindelijk niet zonder gevolgen gebleven. En uiterst ongelukkig voor ons als voetbalclub ook. Hij heeft een scan ondergaan. Hij heeft een spierscheur opgelopen en is voor onbepaalde tijd out."





Chadli strompelde dinsdag tegen Japan na 83 minuten naar de kant. Helemaal leeggespeeld, met amper 529 speelminuten in de benen dit seizoen, meer dan de helft ervan bij de Rode Duivels. Donderdag liet Pulis een niet volledig gerecupereerde Chadli voluit gaan in een intensieve, explosieve sessie van een uur. Eveneens onverantwoord. De gevolgen laten zich raden: een scheur van graad 3 in de hamstrings. Een blessure die hem mogelijk drie maanden aan de kant houdt, maar pas in een later stadium kan er een precieze duur op worden geplakt - sommige spelers kunnen zelfs tot vijf maanden blijven sukkelen. "Voor onbepaalde tijd out", zoals het bij West Bromwich klinkt.





Photo News

Photo News

Jordan Lukaku?

Vooral de aard van de blessure baart bondscoach Martínez zorgen. Hamstrings zijn gevoelige spieren en Chadli is al een tijdje op de sukkel. Vorige maand, ook na de interlands, trok de winger ook al op consultatie bij Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, de cultdokter van onder anderen Usain Bolt en ondertussen weer aan de slag bij Bayern München. Bovendien heeft Martínez Chadli erg hoog zitten door zijn polyvalentie en zijn tactische discipline. Hij is zowel back-up op rechts voor Thomas Meunier als op links voor Yannick Carrasco. Chadli zelf gaat er vanuit dat hij het WK in Rusland haalt. Hij hoopt in februari of maart weer aan voetballen toe te komen. Of ze hem dan bij West Bromwich nog vaak zullen gebruiken, is maar de vraag. Coach Pulis houdt van fitte, viriele spelers. Die met kwaaltjes raken snel op het achterplan.



In het ergste geval kan Martínez rekenen op een frisse Chadli in zijn selectie, doch een zonder ritme. Anders komt alle hoop op de schouders van Jordan Lukaku terecht, de enige andere valabele kandidaat die op de linkerflank uit de voeten kan. Ook aan hem hangt echter een maar: de jongste Lukaku pendelt bij Lazio tussen bank en basis en speelde dit seizoen nog geen enkele keer 90 minuten.

Photo News