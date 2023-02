“Rocksterren zijn het”: ook Lance Armstrong raakt niet uitgepraat na tweestrijd tussen Van Aert en Van der Poel

Genieten was het zondagnamiddag van het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel . Ook voormalig wielrenner Lance Armstrong genoot met volle teugen, zo bleek. Samen met onder meer zijn ex-ploegleider Johan Bruyneel en ex-ploegmakker Georges Hincapie praatte hij in zijn podcast ‘The Move’ na over het WK in Hoogerheide . “De sterren maken de show.”

“Ik was er graag bij geweest”, sneed Armstrong het WK in Hoogerheide aan. “Maar wel in een van de luxe skyboxen”, voegde hij er lachend aan toe. “De energie die het publiek uitstraalde en het geluid dat de fans maakten bij elke versnelling van een van beide hoofdrolspelers, was bijzonder. De rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel zorgde voor die atmosfeer en voor een succesvol WK. De sterren maken de show. Dat is niet alleen in cyclocross het geval.”

“Van Aert en Van der Poel zijn rocksterren”, ging hij verder. “Ik heb maar enkele veldritten gereden in mijn carrière, ik kan je beloven dat dat telkens enorm afzien was. Van Aert en Van der Poel zagen er niet vermoeid uit. Het leek of het hen geen moeite kostte om vlot te blijven ronddraaien. De renners vanaf plek drie daarentegen hebben een uur lang zitten sprinten.”

Over de sprint die bepaalde over winst en verlies had Armstrong niet meteen een mening. Bruyneel sprak er wel over: “Het tempo van Van Aert bij het aanvatten van de laatste rechte lijn was te traag. Dat was een fout, als ik dan toch één puntje van kritiek mag geven. Op het moment dat Van Aert even voor zich uitkeek, maakte Van der Poel het verschil.”

