Roberto Martínez gaat in op kwetsbaarheid defensie: “Geen linksvoetige verdedigers niet goed voor balans”

“If you concede five goals you cannot win.”

De bondscoach van Estland vertelde op zijn persconferentie na de wedstrijd waarheden als een koe.

Hij ging huiswaarts met de realiteit: “Belgium was better.”

Roberto Martínez was uiteraard tevreden: “Estland was klaar voor deze partij – ze wonnen de eerste duels. De wedstrijd was meteen een test voor onze weerbaarheid. En die was fantastisch. Jongens als Vanaken, Trossard en Saelemaekers pikten de concepten en taken meteen op. Deze wedstrijd is een mooi voorbeeld van hoe wij spelers ontwikkelen. Saelemaekers was er één jaar geleden bij en speelde nu vlot mee.”

Quote Het heeft te maken met de synchroni­sa­tie van de drie centrale verdedi­gers. Er zijn weinig alternatie­ven voor Vermaelen en Vertonghen. Ik ben blij dat Cobbaut naar Parma is en daar speelt. Roberto Martínez

De bondscoach bleef uiteraard niet blind voor de twee tegendoelpunten. De late treffer van Estland nam hij voor zijn eigen rekening: “Ik had net gewisseld en Trossard kreeg niet genoeg tijd om van flank te veranderen en de aanval op te vangen. Maar tegelijkertijd moeten we onze box beter verdedigen.”

De openingstreffer van de thuisploeg was een kopie van het doelpunt van Insigne op het EK. Martínez ging graag in op de fase waarbij de defensie bleef wijken.

“Als we kunnen blijven stilstaan, verdedigen we heel goed. We hebben inderdaad meer moeite om de ruimtes te verdedigen bij omschakelingsmomenten van de tegenstander. Dat heeft te maken met de synchronisatie van de drie centrale verdedigers. In deze specifieke fase moet altijd één iemand (in dit geval Alderweireld, red.) druk zetten op de bal. In internationaal voetbal heb je als coach nu eenmaal minder tijd om hierop te trainen. Daarbij komt dat we dun bezaaid zitten in de linksvoetige centrale verdedigers. Er zijn weinig alternatieven voor Vermaelen en Vertonghen. Ik ben in dat opzicht blij dat Cobbaut naar Parma is gegaan en daar dit weekend negentig minuten speelde. Enkel rechtsvoetige centrale verdedigers komt de balans niet ten goede.”

