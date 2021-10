Roberto Martínez enorm streng voor wedstrijdleiding na verlies tegen Italië: “Scheids was niet klaar voor dit niveau”

Een strafschop tegen Frankrijk en eentje tegen Italië. Bondscoach Roberto Martínez zag het niet graag gebeuren, al is hij van mening dat die tegen Italië onterecht was. “Ik ben teleurgesteld met de manier waarop we zo makkelijk penalty’s weggaven, maar ik stel me wel vragen met waar het voetbal naartoe gaat met de VAR. We moeten de beslissing van de ref kunnen vertrouwen. Tegen Frankrijk zag de scheids geen penalty, maar de VAR keerde daar toen op terug. Als je naar het penaltygeval van vandaag kijkt, zie je dat het geen strafschop is, maar de VAR grijpt deze keer niet in. Dat is enorm frustrerend.”

Langs de zijlijn viel vooral op hoe Martínez zich vooral in de eerste helft geregeld boos maakte tegen de vierde official. De Italianen begonnen scherp aan de wedstrijd, en de Servische scheidsrechter Srđan Jovanović liet vaak begaan. Een stevige fout van Vertonghen kwam hem wel direct op geel te staan, en daar was de Spanjaard niet mee gediend.

“Ik vond de prestatie van de ref niet goed. In dit soort wedstrijden, met al dat publiek, kunnen de emoties hoog oplopen. Ik merkte al snel dat hij fouten maakte. Italië kreeg het voordeel wanneer ze dat niet hadden moeten krijgen. Ik vind niet dat de verhouding van gele kaarten tussen beide teams correct is. Die penalty... Het toont ervaring als je even tijd neemt om na te denken over je beslissing, maar hij floot al bijna voor de bal buiten was. Dit is één van de grootste competities in het voetbal, en dat verdient de beste scheidsrechters ter wereld. Ik had van begin tot eind niet het gevoel dat hij klaar was voor dit niveau.”

“Hieruit kunnen we leren”

De bondscoach zag uiteraard ook veel positiefs bij zijn team dit toernooi. Vooral in de eerste helft tegen Frankrijk en de tweede tegen Italië lieten de Belgen mooie dingen zien. “De eerste helft tegen Frankrijk toonde het harde werk van de spelers van de afgelopen drie jaar. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Frankrijk in 2018 en die van nu, dat is een wereld van verschil. Nu moeten we nog meer matchen leren controleren, zowel offensief als defensief. Dat zag je wel bij Italië. Spelers die tegen de grond gingen, er werd nog weinig gevoetbald... Zo gaat dat in het voetbal, en dat hebben wij nog niet. Maar deze prestatie kan helpen in wat we willen uitbouwen naar volgend jaar toe.

“We hebben vijf doelpunten geslikt in twee wedstrijden. Normaal gezien betekent dat dat de tegenstander je dan overrompelt heeft, maar dat is niet het geval. Wij creëerden vandaag meer kansen dan de Italianen, maar we hebben nog werk in beide zestienmeters. Uit dit soort toernooien kunnen we leren. We moeten die psychologische muur doorbreken, weten hoe het is om een prijs te pakken. Het mag niet voor angst zorgen, vooral in verdedigend opzicht dan. Er is geen gebrek aan talent of aan inzet.”

