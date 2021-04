Roberto Martinez duimt voor Rode Duivels Futsal: “Deze groep verdient een beloning in Finland”

Futsal Rode DuivelsDinsdagavond spelen de Rode Duivels Futsal de beslissende kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap 2022 in Nederland. In en tegen Finland moet er in een rechtstreeks duel gewonnen worden om bij de beste twee landen in de poule te eindigen. Groepsfavoriet Italië is al zeker van deelname aan het EK.

Als technisch directeur van de KBVB is Roberto Martinez ook verantwoordelijk voor het futsal. Een verplicht nummer is dat allerminst voor de Spanjaard. Vooraleer naam en faam te maken in het veldvoetbal was Martinez actief in de zaal. Tijdens de thuiswedstrijden van de Rode Duivels Futsal was hij telkens present om onze nationale ploeg aan het werk te zien en aan te moedigen. “De Belgische ploeg is gegroeid in deze kwalificatieronde. Bondscoach Karim Bachar en zijn team hebben prima werk verricht. Deze groep verdient een beloning in Finland.”

Sterke stunt

Vooral de stuntzege tegen topland Italië heeft indruk gemaakt. Roberto Martinez knikt instemmend. “Ook in het futsal beschikt Italië over een fantastisch team dat dankzij het hoge niveau tot de wereldtop behoort. De winst van onze Rode Duivels was niet alleen knap, maar ook verdiend. Het was een strijd van David tegen Goliath. De Belgen speelden een bijzonder sterke eerste helft en hadden de match constant in handen. Er stond een stevig blok op het terrein dat vocht voor iedere bal. In de slotfase kwam de Squadra Azzurra terug tot 5-4. Dan weet je dat het in die laatste minuten lastig wordt. Het was dan ook pompen of verzuipen. Zelfs in die moeilijke omstandigheden bleven de jongens er echt voor gaan. Ahmed Sababti ging voor in de strijd, maar hij was niet de enige hoofdrolspeler. Van de keeper tot bankzitter, iedereen speelde een belangrijke rol.”

Niet kansloos

In groep 7 delen België en Finland de tweede plaats met zeven punten. Wie wint, gaat zeker naar het EK. België of Finland zal dan tien punten hebben en zeker bij de zes beste nummers twee behoren. Bij een gelijkspel wordt het ingewikkelder. In dat geval geeft het onderling resultaat de doorslag. In de heenwedstrijd werd het 3-3. Bij 1-1 of 2-2 gaan de Finnen door, bij 4-4 of meer de Belgen. Indien het 3-3 zou worden, geldt het algemene doelsaldo. Beide landen staan op +1. Ook in dat geval is België geplaatst, omdat de Rode Duivels één doelpunt meer scoorden. Roberto Martinez ziet alvast mogelijkheden. “Finland is een stevig blok. Dat werd al duidelijk in de heenwedstrijd in Luik. Nadien bevestigden ze die reputatie in de andere kwalificatiewedstrijden. Fysiek staan ze sterk. Toch denk ik dat kwalificatie voor het EK mogelijk is. Nogmaals deze groep verdient een beloning voor hun werk.”

Selectie

De selectie in Finland: Ibrahim Adnane, Reda Dahbi, Soufian El Fakiri, Moustafa Idrissi (Charleroi), Jasper Buyl, Abdelhalim Ettalaki (Antwerpen), Leo Carello (Montava), Steven Dilliën (Sporting Sala Consalina), Lucas Diniz Pinheiro (Lille Métropole), Marvin Ghislandi (Bernalda), Bram Meyers, Rafael Teixeira (Halle-Gooik), Omar Rahou, Ahmed Sababti (San Giuseppe), Abdelhakim Sababti (Noorderwijk), Kenneth Vanderheyden, Joren Paulus (Borgloon), Dries Vrancken (Hasselt).

Stand

De stand na vijf speeldagen: 1. Italië 12p., 2. België 7p., 2. Finland 7p., 4. Montenegro 3p.